Pallanuoto, World Cup: Settebello nel girone A di Zagabria Azzurri impegnati in terra croata dall'8 al 12 marzo, le prime tre vanno alle finali.

Il Settebello attende con ansia di tornare in acqua. Lo farà a marzo per la World Cup, nuovo nome della World League. La squadra di Sandro Campagna, di cui solitamente fanno parte anche atleti campani come Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce, è reduce dalla vittoria del 2022 e sicuramente proverà a confermarsi. Si parte l’8 marzo, quando nel girone A di Zagabria gli azzurri sfideranno il Giappone. In seguito, match contro Ungheria, Croazia, Francia e Stati Uniti. La nuova formula prevede

Le prime sei squadre delle dodici partecipanti sono state divise in due gironi da sei, si qualificano alla finale, dove il paese ospitante ha uno slot automatico, le prime tre classificate. "Finalmente è uscito il calendario e non vediamo l'ora di giocare –spiega coach Alessandro Campagna - Si giocherà con le nuove regole e bisognerà vedere gli sviluppi tattici che ci potranno essere durante la partita. Sarà un test molto importante in funzione dei mondiali di Fukuoka. Sarà una settimana molto importante perché non avremmo tante altre occasioni per vederci prima della prova iridata. Faremo il punto della situazione a metà anno agonistico".



Calendario completo

Gruppo A, Zagabria



8 Marzo

17:30 Italia-Giappone

19:00 Croazia-Usa

20:30 Francia-Ungheria



9 Marzo

19 :00 Croazia-Francia

20:30 Usa-Giappone



10 Marzo

19:00 Ungheria-Italia

20:30 Francia-Usa



11 Marzo

19:00 Italia-Croazia

20:30 Giappone-Ungheria



12 Marzo

19 :00 Croazia-Giappone

20:30 Francia-Italia



13 Marzo

19:00 Usa-Ungheria

20:30 Giappone-Francia



14 Marzo

19:00 Italia-Usa

20:30 Ungheria-Croazia