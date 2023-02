Boxe: Mouhiidine in finale, a Marrakech è lui la stella Venerdì sfiderà il cubano La Cruz Peralta, sfida per l'oro anche per Sirine Charaabi.

Dal Trofeo Internazionale Mohammed VI, in corso di svolgimento a Marrakech, in Marocco, arrivano buone notizie per il pugilato italiano. Dopo la sorprendente eliminazione di Irma Testa contro la russa Yorontsova, sono tre gli azzurri in finale.

Domani, venerdì 10 febbraio, salirà sul ring per conquistare l’oro la vera stella del torneo, il campano Aziz Abbess Mouhiidine. Dopo aver battuto per l’ennesima volta lo spagnolo Reyes, il campione europeo sfiderà per l’oro il cubano La Cruz Peralta in un match che sarà un buon test per la preparazione ai Mondiali.

Nella categoria dei 75 kg salirà sul ring anche Cavallaro che sfiderà Sosulin. Tra le donne da segnalare il raggiungimento della finale anche per Sirine Charaabi nella categoria dei 52 kg. Dopo aver battuto la romena Gheorgie, sfiderà la spagnola Gonzalez. Bronzo invece per Assunta Canfora nei 63 kg dopo la sconfitta con la russa Sychuova.

AZZURRI

FInale 75 Kg Cavallaro vs Sosulin RUS

Finale 92 Kg Mouhiidine vs La Cruz Peralta CUB

AZZURRE

Finale 54 Kg Savchuk vs Shekerbekova KAZ

Finale 52 Kg Chaarabi vs Gonzalez SPA

Sono tre, onvece, i bronzi che l'Itaboxing si è già assicurata (Diego Lenzi +92 Kg, Susie Canfora 63 Kg e Francesco Iozia 57 Kg)

RISULTATI 8/2

PROGRAMMA GARE

AZZURRE:

3/2

8° 52 Kg Chaarabi vs Nyembo CDO 5-0

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS 1-4

4/2

4° 50 Kg Sorrentino vs Mathaladan SGP WO

4° 54 Kg Savchuk vs Madueno SPA 5-0

4° 48 Kg Bonatti vs Liu TPE 2-3

6/2

4° 57 Kg Testa vs Yorontsova RUS 1-4

4° 52 Kg Chaarabi vs Sterling HAI 5-0

7/2

Semifinale 63 Kg Canfora vs Sychuova RUS 0-5



Semifinale 54 Kg Savchuk vs Perijoc ROM 5-0



8/2

10/2

AZZURRI:

2/2

8° 60 Kg Iozia vs Udin INA 5-0

3/2

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD W TKO 2 ROUND

4/2

4° 75 Kg Cavallaro vs Alsa' LBA 5-0

4° 80 Kg Commey vs Iashaish JOR 5-0

5/2

4° +92 Kg Lenzi vs Abdullayev AZE 3-2

4° 92 Mouhiidine vs Boufia FRA 5-0

6/2

4° 60 Kg Iozia vs Sigaque MOZ 5-0

4° 80 Kg Commey vs LOPEZ CUB 0-5



7/2

8/2

10/2

