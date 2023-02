Boxe: tre medaglie parlano campano Mouhiidine, Prisco e Canfora, il pugilato di casa nostra è in grande salute.

Erano tredici gli azzurri impegnati al Trofeo Internazionale Mohammed VI in Marocco. La spedizione azzurra ha regalato ottimi risultati con le medaglie d’oro di Aziz Abbes Mouhiidine e Sirine Charaabi, successi made in Campania.

Sia il ragazzo di Mercato San Severino che la pugile di San Prisco hanno dominato le finali rispettivamente contro il cubano La Cruz Peralta e la spagnola Gonzalez. Verdetto netto (5-0) che non lascia spazio alle recriminazioni dei rivali.

L’oro di Mouhiidine era atteso perché il campione d’Europa sta dominando la categoria da diciotto mesi. Quello della Charaabi non era per nulla scontato. Per la ragazza di SAn Prisco una grande soddisfazione che le darà morale in vista dei Mondiali in India e del sogno Olimpiadi.

Da segnalare, per quanto riguarda gli atleti campani, anche il bronzo di Assunta Canfora nei 63 kg, mentre l’unica vera amarezza è giunta per l’eliminazione di Irma Testa.

Tra gli alti atleti tricolore argento per Savchuk (superata dalla kazaka Shekerbekova) e del 75 Kg Cavallaro (sconfitto dal russo Sosulin), bronzo per Diego Lenzi +92 Kg e Francesco Iozia 57 Kg

RISULTATI 8/2

Semifinale 52 Kg Chaarabi vs Gheorgie ROM 5-0



Semifinale 92 Kg Mouhiiidine vs Reyes SPA 5-0



Semfinale +92 Kg Lenzi vs Pratlijacic CRO W KOT 2 ROUND



Semifinale 57 Kg Iozia vs Rustamov AZE 0-5



PROGRAMMA GARE

AZZURRE:

3/2

8° 52 Kg Chaarabi vs Nyembo CDO 5-0

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS 1-4

4/2

4° 50 Kg Sorrentino vs Mathaladan SGP WO

4° 54 Kg Savchuk vs Madueno SPA 5-0

4° 48 Kg Bonatti vs Liu TPE 2-3

6/2

4° 57 Kg Testa vs Yorontsova RUS 1-4

4° 52 Kg Chaarabi vs Sterling HAI 5-0

7/2

Semifinale 63 Kg Canfora vs Sychuova RUS 0-5



Semifinale 54 Kg Savchuk vs Perijoc ROM 5-0



8/2

Semifinale 52 Kg Chaarabi vs Gheorgie ROM 5-0



10/2

Finale 54 Kg Savchuk vs Shekerbekova KAZ 0-5

Finale 52 Kg Chaarabi vs Gonzalez SPA 5-0

AZZURRI:

2/2

8° 60 Kg Iozia vs Udin INA 5-0

3/2

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD W TKO 2 ROUND

4/2

4° 75 Kg Cavallaro vs Alsa' LBA 5-0

4° 80 Kg Commey vs Iashaish JOR 5-0

5/2

4° +92 Kg Lenzi vs Abdullayev AZE 3-2

4° 92 Mouhiidine vs Boufia FRA 5-0

6/2

4° 60 Kg Iozia vs Sigaque MOZ 5-0

4° 80 Kg Commey vs LOPEZ CUB 0-5



7/2

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Mdahoma COM W TKO 1 ROUND



8/2

Semifinale 92 Kg Mouhiiidine vs Reyes SPA 5-0



Semfinale +92 Kg Lenzi vs Pratlijacic CRO WKOT 2 ROUND



Semifinale 57 Kg Iozia vs Rustamov AZE 0-5



10/2

FInale 75 Kg Cavallaro vs Sosulin RUS 0-5

Finale 92 Kg Mouhiidine vs La Cruz Peralta CUB 5-0