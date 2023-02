Boxe: Testa e compagne in raduno ad Assisi Il Mondiale si avvicina, bisogna migliorare la condizione per arrivare al 100%

Dopo la lunga trasferta di Marrakech, in Marocco, la Nazionale femminile di pugilato torna a lavorare al centro tecnico di Assisi. Il raduno inizierà giovedì 16 e terminerà il 28 febbraio. Occasione ghiotta per migliorare la condizione fisica in vista dei Mondiali che andranno in scena 15 al 31 marzo a Nuova Delhi in India. Sono 8 le Azzurre per il Raduno Nazionale Elite in programma presso il CNP di Assisi dal 16 al 28 febbraio p.v.

Tra le convocate ci sono le campane Sirine Charaabi, vincitrice dell’oro a MArrakech, Assunta Canfora, bronzo, e Irma Testa che è reduce da una sorprendente eliminazione. L’obiettivo della campionessa di Torre Annunziata è quello di arrivare al 100% al Mondiale dove proverà a dare l’assalto al podio.

Al Centro Nazionale di Assisi la squadra azzurra sarà seguita dal direttore tecnico Emanuele Renzini, dai tecnici Riccardo D’Andrea e Laura Tosti e dal preparatore atletico Mattia Tanci.