Boxe, torneo di Standja: oggi torna la Carini, domani tocca a Baldassi I due big campani pronti a sfidare la concorrenza nell'importante kermesse in Bulgaria.

Sono quindici gli Azzurri (12 uomini e 3 donne) che prenderanno parte alla 74° edizione del Torneo Internazionale di Stanjda, che comincia oggi a Sofia in Bulgaria. La kermesse pugilistica si chiuderà domenica 26 con le finali che assegneranno il titolo. Nella spedizione azzurra occhi puntati soprattutto su Angela Carini, che dopo l’infortunio del 2022 cerca l’occasione per rilanciarsi. La campionessa campana, che combatte nella categoria dei 66 kg, esordirà questa sera alle 20:15 sfidando la statunitense McCane. In Bulgaria, della spedizione guidata dai tecnici Agnuzzi, Kalambay e Alota, fa parte anche Michele Baldassi. Il ragazzo di Torre Annunziata è atteso all’esordio martedì contro lo svedese Berisha.