Circuito X-Conutry 2023: due regioni e dieci tappe Dopo il letargo invernale dedicato al ciclocross, tornano gli appuntamento tra Campania e Basilicata

Il 2023 è l’anno in cui prende ufficialmente forma un nuovo circuito di dieci gare tra le due regioni che continuano a mostrare una forte propensione per il fuoristrada e anche per la multidisciplina. Tutto questo grazie all’X-Country Basilicata-Campania che si appresta a ricevere il battesimo dal mese di marzo per poi concludersi ad agosto in cui si evidenzia la forte sinergia tra i due comitati FCI di entrambe le regioni presieduti da Vincenzo Sileo e Giuseppe Cutolo che hanno creduto nella valenza del progetto insieme alle singole società organizzatrici di ogni prova.

Il circuito X-Country 2023 si prefigge un duplice scopo: incentivare la partecipazione alle gare cross country soprattutto per le società che hanno atleti agonisti, unitamente alla scoperta del territorio delle località di svolgimento delle gare.

Al termine del circuito sarà previsto un ricco montepremi per società e per singole categorie agonistiche, oltre ai trofei per le categorie amatoriali e alle maglie di leader sia provvisorie che finali.

DATE, LUOGHI E SOCIETA’ ORGANIZZATRICI DELLE GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

5 marzo Contursi Terme (Salerno) Bike&Sport Team

7 maggio Genzano di Lucania (Potenza) Asd Lupusbike

21 maggio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia

28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb

4 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano

18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike

2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano

23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers

6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb

20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico

in neretto le gare in Campania