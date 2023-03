Tiro a Volo, Coppa del Mondo: Stanco convocata per la tappa di Doha Oggi è partita la squadra di Skeet, quella di Trap volerà in Qatar nella giornata di lunedì.

La Coppa del Mondo ISSF continua con la tappa di Doha che andrà in scena dal 5 al 12 marzo. Oggi la squadra azzurra di Skeet, guidata da Andrea Benelli, è partita da Fiumicino per andare a caccia di risultati importanti nel secondo appuntamento della stagione. Lunedì 6, invece, giungerà in Qatar anche il team del Trap di cui fa parte la campana Silvana Stanco. Con lei saranno in gara Valerio Grazini, Daniele Resca, Giovanni Pellielo e Jessica Rossi, Gara Ragazzini.

Di seguito la composizione completa delle squadre e il programma della tappa di Doha.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gara Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

PROGRAMMA

Domenica 5 marzo Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 6 Marzo Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Martedì 7 Marzo Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:30 Semifinali e Finale Skeet Femminile

14.00 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Mercoledì 8 Marzo Gara Skeet Mixed Team

13:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedi 9 Marzo Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 10 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 11 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:15 Semifinali e Finale Trap Femminile

13.45 Semifinali e Finale Trap Maschile

Domenica 12 Marzo Gara Trap Mixed Team

13:15 Medal Matches Mixed Team Trap