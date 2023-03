Scherma, CDM sciabola: Gallo e Curatoli argento nella prova a squadre Azzurri battuti solo in finale dalla fortissima Ungheria.

Il Trofeo Luxardo di Padova, tappa della Coppa del Mondo di sciabola, è stato un trionfo per l’Italia. Dopo il successo nell’individuale del salernitano Gallo e il terzo posto di Repetti, oggi è arrivata una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre col quartetto formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri.

Percorso esaltante per gli azzurri che hanno battuto in rapida successione la Gran Bretagna 45-39, la Spagna nei quarti per 45-40 e soprattutto la Corea, dopo una bella rimonta, per 45-42 in una semifinale accesissima. Il quartetto italiano si è arreso solo in finale al cospetto dell’Ungheria che ha dominato e vinto l’oro col punteggio di 45-30.

Per Gallo dopo l’oro di ieri si conclude un week end magico, mentre l’altro campano Curatoli, dopo la delusione dell’individuale, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei big della specialità dando il suo fondamentale apporto nella prova a squadre.

“TROFEO LUXARDO” COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Padova (ITA), 4 marzo 2023



Finale

Ungheria b. ITALIA 45-30

Semifinale

ITALIA b. Korea 45-42

Ungheria b. Cina 45-37

Quarti di finale

ITALIA b. Spagna 45-40

Tabellone da 16

ITALIA b. Gran Bretagna 45-39

Classifica (17): 1. Ungheria, 2. ITALIA, 3. Korea, 4. Cina

ITALIA:Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri

Foto: Federscherma.