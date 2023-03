Pallanuoto, Settebello in raduno a Ostia per la World Cup Tra i convocati ci sono i campani Renzuto Iodice e Dolce

Il Settebello vice-campione del mondo nel torneo iridato di Budapest 2022 è pronto per affrontare l’avventura della World Cup. Oggi, presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, è in programma l’inizio del raduno in vista del primo match che si terrà martedì 7 marzo a Zagabria. Gli azzurri di Alessandro Campagna, tra cui spiccano anche i nomi di due veterani come i giocatori del Brscia, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice, sono tra i favoriti di questo nuovo format che si annuncia spettacolare e soprattutto utile in vista degli impegni estivi.

Convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia 1928), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona) e Luca Marziali (Spandau). Nello staff, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna e al capo delegazione Giuseppe Marotta, l'assistente Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat, la psicologa Bruna Rossi, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

Gruppo A, Zagabria

8 Marzo

17:30 Italia-Giappone

19:00 Croazia-Usa

20:30 Francia-Ungheria

9 Marzo

19 :00 Croazia-Francia

20:30 Usa-Giappone

10 Marzo

19:00 Ungheria-Italia

20:30 Francia-Usa

11 Marzo

19:00 Italia-Croazia

20:30 Giappone-Ungheria

12 Marzo

19 :00 Croazia-Giappone

20:30 Francia-Italia

13 Marzo

19:00 Usa-Ungheria

20:30 Giappone-Francia

14 Marzo

19:00 Italia-Usa

20:30 Ungheria-Croazia