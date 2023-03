Boxe, D'Ambrosi ha fatto visita a Testa e compagne Il massimo dirigente federale è stato ad Assisi in vista della partenza della squadra per i Mondiali

Dal 15 al 31 marzo, a Nuova Delhi in India, sono in programma i Mondiali di pugilato femminile. Ieri, in attesa di spiccare il volo per l’Asia, la Nazionale azzurra, di cui fanno parte diverse atlete campane tra cui spicca Irma Testa, ha ricevuto la visita del presidente federale Flavio D'ambrosi nel Centro Nazionale di Assisi.

Il massimo dirigente si intrattenuto per tutta la mattinata sia con le atlete che con lo staff tecnico, facendogli così sentire la vicinanza di tutto il movimento pugilistico nazionale. All'incontro ha preso anche parte il Presidente Onorario FPI, Franco Falcinelli.