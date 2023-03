Sei Nazioni, c’è già il calendario del 2024 Gli azzurri dei campani Capuozzo e Fusco giocheranno due match all’Olimpico di Roma.

Il board del Sei Nazioni, quando mancano ancora due giornate alla fine dell’edizione 2023, ha già reso noto il calendario della prossima edizione. Quello del 2024 sarà un torneo particolare che arriverà pochi mesi dopo il Mondiale disputato in Francia. Ci saranno tanti cambiamenti in molte squadre e come spesso capita potranno esserci delle sorprese.

Si parte venerdì 2 febbraio alle 21:00 con Francia-Irlanda allo Stade de France e si concluderà il 16 marzo quando i galletti ospiteranno l’Inghilterra alle ore 21:00. Due match attesissimi e spettacolari che potrebbero essere entrambi decisivi per la vittoria del torneo. Ovviamente il 2024 sarà un anno importantissimo per l’Italrugby dei campani Capuozzo e Fusco, che dopo il Mondiale proveranno a fare grandi cose nel torneo più antico del mondo.

Gli azzurri esordiranno in casa il 3 febbraio contro l’Inghilterra, poi faranno visita all’Irlanda l’11 febbraio. Nella terza giornata c’è l’appuntamento col Trofeo Garibaldi previsto per il 25 febbraio allo Stade de France di Parigi. Nel quarto turno secondo e ultimo match casalingo per Capuozzo e compagni che il 9 marzo ospiteranno la Scozia. Gran finale sette giorni più tardi in Galles dove nel 2022 la squadra di Kieran Crowley è riuscita a tornare alla vittoria dopo una lunga serie di sconfitte.

Questo il calendario completo (tutti gli orari sono italiani)

I giornata

02.02.24 – ore 21

Francia v Irlanda

03.02.24 – ore 15.15

Italia v Inghilterra

Ore 17.45

Galles v Scozia

II giornata

10.02.24 – ore 15.15

Scozia v Francia

Ore 17.45

Inghilterra v Galles

11.02.24

Irlanda v Italia

III giornata

24.02.24 – ore 15.15

Irlanda v Galles

Ore 17.45

Scozia v Inghilterra

25.02.24

Francia v Italia

IV giornata

9.03.24 – ore 15.15

Italia v Scozia

17.15

Inghilterra v Irlanda

10.03.24 – ore 16

Galles v Francia

V giornata

16 marzo – ore 15.15

Galles v Italia

Ore 17.45

Irlanda v Scozia

Ore 21

Francia v Inghilterra