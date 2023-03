Pallanuoto, World Cup: Settebello vincente con tre reti di Dolce Battuto il Giappone 13-7, venerdì c'è il match contro la forte Ungheria.

Esordio vincente ieri pomeriggio per il Settebello nella World Cup. A Zagabria in terra croata, gli azzurri hanno liquidato il Giappone battendolo per 13-7. Match in cui Campagna ha fatto giocare anche i due campani Renzuto e Dolce con quest’ultimo capace di andare a segno per ben tre volte. I vicecampioni del mondo hanno saputo risolvere con personalità e velocità le problematiche create dalla squadra asiatica e ora possono prepararsi per il secondo match. Soddisfatto a fine gara coach Sandro Campagna

"La partita poteva avere dei risolti anche più problematici ma l'abbiamo gestita bene –spiega-. Abbiamo anche faticato perchè comunque era la prima ufficiale dopo tanti mesi e non è mai facile ripristinare determinati meccanismi. Ora archiviamo questa prestazione in vista del match contro l'Ungheria. Partita più bella da giocare e più bella da vivere che però sarà tra due giorni; oggi voglio ricordare Gianni Fedele per il bene che ha fatto a me e alla pallanuoto italiana. Una persona sempre positiva con la battuta pronta che ha visto crescere generazioni di campioni. Voglio ricordarlo col sorriso e mai triste –conclude- così come amava affrontare lui la vita e il suo lavoro".

Il Settebello tornerà in acqua venerdì alle 18:30 per sfidare, in un grande classico della pallanuoto mondiale, la fortissima Ungheria.

tabellino Italia-Giappone 13-7

Italia: Del Lungo, Condemi, Alesiani, Iocchi Gratta M. 1 (rig.), Ferrero, Cannella 1, Renzuto, Echenique, Marziali 3, Bruni L. 3, Di Somma E. 2 (2 rig.), Dolce 3, Massaro. All. Campagna.

Giappone: Tanamura , Adachii , Watanabe 1, Ogihara , Nitta , Suzuki 1, Date 1, Takata , Arai , Inaba 3, Okawa , Araki 1, Nishmura . All. Shiota

Arbitri: Savinovic (Cro), Cabanas (Spa)

Note: parziali 3-1, 4-1, 4-3, 2-2. Prima della gara osservato un minuto di silenzio in memoria dello storico dirigente del Settebello Gianni Fedele scomparso improvvisamente la scorsa notte all'età di 70 anni. Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Italia 7/11 + 4 rigori (1 fallito da Renzuto a 2.27 nel quarto tempo - parato), Giappone 2/8 + 1 rigore fallito (Inaba a 4.20 del primo tempo - palo). Inaba (G) uscito per limite di falli a 2.27 nel quarto tempo, Takata (G) a 7.59 del quarto tempo.

Gruppo A, Zagabria

8 Marzo

Italia-Giappone 13-7

Croazia-Usa 16-14 (Kharkov 6)

Francia-Ungheria 6-10 (Vamos 3)

9 Marzo

18:30 Croazia-Francia

20:00 Usa-Giappone

10 Marzo

18:30 Ungheria-Italia

20:00 Francia-Usa

11 Marzo

18:30 Italia-Croazia

20:00 Giappone-Ungheria

12 Marzo

18:30 Croazia-Giappone

20:00 Francia-Italia

13 Marzo

18:30 Usa-Ungheria

20:00 Giappone-Francia

14 Marzo

18:30 Italia-Usa

20:00 Ungheria-Croazia