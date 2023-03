Tiro a Volo, Coppa del Mondo: Stanco molto competitiva dopo la prima fase A Doha, in Qatar, la campana ha fatto solo due errori nei primi 75 piattelli.

E’ iniziata oggi sulle pedane del Lusaill Shooting Complex di Doha n Qatar, la gara di Trap individuale valida per la seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF 2023. In gara, nella prova femminile, anche la campana Silvana Stanco. Per la portacolori delle Fiamme Gialle si è ben comportata chiudendo i primi 75 piattelli con soli due errori (73/75), stesso risultato anche per l’altra azzurra Jessica Rossi. In ritardo invece Gaia Ragazzini. Dopo la prima fase guida la classifica l’australiana Penny Smith, che domani ripartirà da 74/75.

Al maschile, dopo i primi 75 piattelli, la classifica provvisoria è guidata dal britannico Matthew John Coward-holley, l’unico tra i 118 tiratori impegnati nella competizione a non aver sbagliato un colpo e ad essere andato a riposo con l’en-plein. In scia gli azzurri con Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) a 73 e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo entrambi a 72.

Domani gli azzurri del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti proseguiranno la gara con altri 50 piattelli di qualificazione. Solo i migliori otto tiratori e le migliori otto tiratrici accederanno alle semifinali, in programma a partire dalle 12.15 italiane.

RISULTATI

Trap Maschile: Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 75/75; Daniele RESCA (ITA) 73/75; Giovanni PELLIELO (ITA) 72/75; Valerio GRAZINI (ITA) 72/75 .

Trap Femminile: Penny SMITH (AUS) 74/75; Rachel Leighanne TOZIER (USA) 73/75; Jessica ROSSI (ITA) 72/75; Silvana Maria STANCO (ITA) 72/75; Gaia RAGAZZINI (ITA) 67.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

PROGRAMMA

Sabato 11 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:15 Semifinali e Finale Trap Femminile

13.45 Semifinali e Finale Trap Maschile

Domenica 12 Marzo Gara Trap Mixed Team

13:15 Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Doha è di +2 ore. (Es. Quando a Doha saranno le 15.00, a Roma saranno le 13.00)