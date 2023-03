Pallanuoto, World Cup: il Settebello di Renzuto e Dolce batte l'Ungheria Azzurri vittoriosi col brivido, oggi c'è la sfida con la Croazia.

Come al Mondiale. Ancora una volta Italia e Ungheria hanno dato vita ad un match palpitante. Anche questa volta a spuntarla è stata il Settebello che si è imposto per 9-8. Azzurri avanti 9-6 alla fine del terzo quarto e incapaci di andare a segno nell’ultimo periodo. I magiari, invece, di reti ne hanno messe a segno tre, tornando sotto in maniera minacciosa. La squadra di Campagna però è riuscita a limitare i danni portando a cassa un match come al solito, contro un avversario ostico, mai banale. In acqua anche i due atleti campani Dolce e Renzuto Iodice.

Soddisfatto coach Sandro Campagna. “Una vittoria di prestigio. All'inizio siamo andati in difficoltà sulle loro entrate; poi ci siamo assestati e con la zona abbiamo recuperato nel punteggio. Davanti molto bene in controfuga, l'unica pecca che abbiamo prodotto tanto e potevamo fare qualche gol in più. Qualche passaggio a vuoto c'è stato sul piano del gioco ma è soprattutto fisico. L'Ungheria non è mai un avversario facile e noi dobbiamo guardare a noi stessi e crescere molto sul piano individuale. Sono tre partite difficilissime di seguito considerando la Croazia e la Francia domenica. Dovremo alzare l'asticella considerando che la Croazia sta giocando bene, ha aumentato la propria autostima dall'europeo vittorioso e comunque oggi ha riposato”. Con questo successo il Settebello è in vetta alla classifica dopo due giornate a punteggio pieno. Oggi alle 18:30 sfida con la Croazia.

Tabellino Ungheria-Italia 8-9

Ungheria: Levai M., Angyal 1, Manhercz K. 1, Pohl, Vamos 1, Molnar, A. Nagy, Burian G. 2, Nemet , Fekete , Vismeg 1, Vigvari 2 (1 rig.), Szakonyi . All. Varga

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 2 (1 rig.), Damonte 1, Marziali, Fondelli A. 1, Cannella, Renzuto , Echenique 1, N. Presciutti, Bruni L. 3, Di Somma E. 1, Dolce, Massaro. All. Campagna

Arbitri: Cabanas (Spa), Zwart (Ned)

Note: parziali: 2-2, 2-2, 2-5, 2-0. Spettatori 300 circa. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Ungheria 3/13 + 1 rigore, Italia 3/10 + 1 rigore.