Tiro a volo, Coppa del Mondo: nel Trap la Stanco si ferma in semifinale Buona prova della campana che non è riuscita a giocarsi la possibilità di tirare per le medaglie.

Nulla da fare. Nella seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF, andata in scena a Doha in Qatar, Silvana Stanco non è riuscita a salire sul podio nella specialità del Trap. La campana si è fermata in semifinale dopo aver chiuso le qualificazioni con 121/125, migliore di giornata nel comparto femminile. In semifinale, la portacolori delle Fiamme Gialle ha tirato in compagnia di Jessica Rossi. Nel round di accesso alla finalissima le azzurre hanno affrontato la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020 e due volte d’argento a Londra 2012 e Pechino 2008, e la statunitense Alicia Kaithleen Gough, senza riuscire a tenerle a bada, complice anche un forte vento che ha condizionato molto la gara, e mancando l’ingresso al medal match. Alla fine, la Stanco ha chiuso in sesta posizione con 19/20, mentre la Rossi si è fermata all’ottavo posto con 9/15. Sul podio l’australiana Penny Smith, oro, la slovacca Stefecekova, argento, e la statunitense Gough, bronzo. Solo trentaquattresima Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) con 110/125.

Poco fortunato anche il comparto maschile azzurro. Ad andare più vicino al risultato è stato Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), arrivato allo spareggio di ingresso alla semifinale. Il carabiniere bolognese ha duellato con altri tredici tiratori tutti a quota 121/125 per un solo posto, ma con +0 nello shoot-in si è dovuto accontentare della ventunesima piazza assoluta. Lontani dalla vetta Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, trentanovesimo con 119/125, e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, quarantasettesimo con 118/125. Sul podio sono saliti il tusco Oguzhan Tuzun, oro, il britannico Matthew John Coward-Holley, argento., e l’indiano Prithviraj Tondaiman, bronzo.

Per l’Italia la Coppa del Mondo a Doha si conclude qui dal momento che gli azzurri non prenderanno parte alla gara del Mixed Team di Fossa Olimpica in programma domani.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Oguzhan TUZUN (TUR) 121/125 (+10) – 19/25 – 33/35; 2° Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 124/125 (+8) – 21/25 – 30/35; 3° Prithviraj TONDAIMAN (IND) 122/125 (+1+1) – 22/25 – 20/25; 4° Naser MEQLAD (KUW) 124/125 (+7) – 20/25 – 13/15; 5° Gianluca CHETCUTI (MLT) 122/125 (+4) – 20/25; 6° Ahmed Zuher Abdulraheen ALTRABEHISHI (JOR) 122/125 (+1+0) – 18/25; 7° Joao AZEVEDO (POR) 122/125 (+0) – 12/15; 8° Jiri LIPTAK (CZE) 122/125 (+3) – 10/15; 21° Daniele RESCA (ITA) 121/125 (+0); 39° Giovanni PELLIELO (ITA) 119/125; 47° Valerio GRAZINI (ITA) 118/125 .

Trap Femminile: 1ª Penny SMITH (AUS) 120/125 (+4) – 23/25 – 28/35 (+1); 2ª Zuzana REHAK STEFECEKOVA (SVK) 119/125 (+2) – 20/25 – 28/35 (+0); 3ª Alicia Kaithleen GOUGH (USA) 118/125 (+6) – 19/25 – 20/25; 4ª Fatima GALVEZ (ESP) 118/125 (+1) - 24/25 – 11/15; 5ª Shretyasi SINGH (IND) 118/125 (+7) – 21/25; 6ª Silvana Maria STANCO (ITA) 121/125 – 19/20; 7ª Ray BASSIL (LBN) 119/125 (+3) – 12/15; 8ª Jessica ROSSI (ITA) 120/125 (+3) – 9/15; 34ª Gaia RAGAZZINI (ITA) 110/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.