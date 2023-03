Pallanuoto, World Cup: il Settebello di Dolce e Renzuto ribalta la Croazia I campani, entrambi in rete, sono stati protagonisti della rimonta vincente della squadra azzurra.

Un cuore da grande squadra. Orgoglio da campioni. Il Settebello ha battuto anche la Croazia ma l’ha fatto rimontando sotto da 12-7. La squadra di Campagna, in cui sono andati a segno i campani Dolce (1) e Renzuto Iodice (2), è stata brava a rimettersi in carreggiata con un parziale di 7-1 nel quarto periodo che è risultato decisivo nel 14-13 finale. La World Cup quindi continua positivamente per gli azzurri di un soddisfatto Campagna.

“Questa partita ci insegna molto. Non bisogna mollare mai, esser sempre concentrati perchè anche sotto di cinque reti con questo sistema arbitrale, il ritmo e la velocità di gioco si può rientrare. Un peccato perchè abbiamo subito qualche gol in inferiorità numerica evitabile, però sapevo che potevamo recuperarla. Poi abbiamo fatto quello che avevamo preparato e fare un parziale di 7-1 contro la Croazia e soprattutto in casa loro è da grande squadra. Ai giocatori ho detto che dovevano prendersi le loro responsabilità sia nei tiri che negli assist, si stavano appoggiando troppo al compagno. Ho fatto leva su questo tasto e mi hanno dato retta dimostrando personalità”.

Questa sera alle 20:00 gli azzurri torneranno in campo per sfidare la Francia.

Tabellino Italia-Croazia 14-13

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Alesiani, Marziali 3, Ferrero, Condemi 1, Renzuto 2, Echenique 1, Presciutti N. 1, Bruni L. 1, Di Somma E. 2, Dolce 1, Massaro. All. Campagna

Croazia: Bijac, Buric, Fatovic 1, Duzevic 1, Lazic 1, Bukic 1, Biljaka, Zuvela, Marinic-kragic 4, Vrlic, Basic 3, Kharkov 2, Popadic. All. Tuckac

Arbitri: Stavridis (Gre), Miskovic (Mne)

Note: parziali 2-4, 4-4, 1-4, 7-1. Spettatori 900 circa. Superiorità numeriche: Italia 6/10 + 1 rigore fallito (da Di Somma a 5.30 nel primo tempo - parato), Croazia 9/15 + 1 rigore. Di Somma uscito per limite di falli a 4.06 del terzo tempo; Ferrero a 6.50 nel terzo tempo. Bukic (C) a 3.20 nel quarto tempo. Ammonito Tuckac (all. Croazia) a 3.30 nel quarto tempo.

Gruppo A, Zagabria

8 Marzo

Italia-Giappone 13-7

Croazia-Usa 16-14 (Kharkov 6)

Francia-Ungheria 6-10 (Vamos 3)

9 Marzo

Croazia-Francia 12-7 (Buric 3)

Usa-Giappone 13-11 (Bowen 4)

10 Marzo

Ungheria-Italia 8-9 (Bruni 3)

Francia-Usa 9-12 (Daube 4)

11 Marzo

Italia-Croazia 14-13 (3 Marziali)

Giappone-Ungheria 7-17 (Vamos, Nemet, Fekete 3)

12 Marzo

18:30 Croazia-Giappone

20:00 Francia-Italia

13 Marzo

18:30 Usa-Ungheria

20:00 Giappone-Francia

14 Marzo

18:30 Italia-Usa

20:00 Ungheria-Croazia