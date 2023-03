Sei Nazioni, l'Italrugby paga a caro prezzo l'assenza di Capuozzo Nella ripresa spazio anche per il partenopeo Fusco.

Nulla da fare. L’Italrugby ha fatto un passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Nel quarto turno del Sei Nazioni 2023 il Galles ha vendicato la sconfitta subita un anno fa imponendosi all’Olimpico di Roma. I dragoni hanno sfruttato le incertezze azzurre, a tratti irriconoscibili, andando in fuga nel punteggio in un match vissuto sempre in controllo. Pesantissima l’assenza di Capuozzo nel XV iniziale. L’infortunio del franco-napoletano è pesato più del previsto. Nel 22-3 finale per gli ospiti c’è stato spazio anche per il partenopeo Alessandro Fusco. Per lui spazio al 56’ minuto al posto di Varney. Un caps utile per fare esperienza ed entrare ancora di più nei meccanismi di Crowley che a fine gara è stato duro con la direzione di gara. Il vittimismo sicuramente non aiuta una squadra come l’Italia, ma va detto che in questo Sei Nazioni non è la prima volta che gli azzurri hanno dovuto scontrarsi con fischietti che hanno preso decisioni non all’altezza del torneo più antico del mondo.



Roma, Stadio Olimpico

GUINNESS SIX NATIONS

Sabato 11 marzo 2023 | kick-off ore 15:15



ITALIA v GALLES 17-29 (p.t. 3-22)



Marcatori: PT 6’ CP O. Williams (0-3); 8’ m. Dyer, t. O. Williams (0-10); 15’ cp Allan (3-10); 17’ m. L. Williams, nt (3-15); 34’ m. tecn. Galles (3-22). PT 42’ m. Negri, t. Allan (10-22); 49’ m. Faletau, t. O. Williams (10-29); 67’ m. Brex, t. Allan (17-29);

Italia: 15 Allan; 14 Padovani, 13 Brex, 12 Menoncello (59’ Morisi), 11 Bruno; 10 Garbisi, 9 Varney (56’ Fusco); 8 L. Cannone, 7 Lamaro (C – 77’ Pettinelli), 6 Negri (52’ Zuliani); 5 Ruzza; 4 N. Cannone (60’ Iachizzi); 3 Ferrari (32’ – 38’ Riccioni; 48’ Riccioni), 2 Nicotera (52’ Bigi), 1 Fischetti (62’ Zani)

In panchina (6-2): 16 Bigi, 17 Zani, 18 Riccioni, 19 Iachizzi, 20 Pettinelli, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Morisi

Head Coach: Kieran Crowley

Galles: 15. L. Williams (61’ North); 14. Adams (51’ Rees-Zammit), 13. Grady, 12. Hawkins, 11. Dyer; 10. O. Williams, 9. Webb (53’ T. Williams); 8. Faletau, 7. Tipuric, 6. Morgan (60’ Reffell); 5. Jenkins (68’ Davies), 4. Baird; 3. Francis (52’ Lewis), 2. Owens (C – Baldwin; 74’ Owens), 1. Wyn Jones (45’ Thomas)

In panchina (5-3): 16. Baldwin, 17. Thomas, 18. Lewis, 19. Davies, 20. Reffell, 21. T. Williams, 22. North, 23. Rees-Zammit

Head Coach: Warren Gatland



Arbitro: Damon Murphy (RA)

Assistenti: Karl Dickson (RFU) e Chris Busby (IRFU)

TMO: Joy Neville (IRFU)

Cartellini: 34’ giallo L. Cannone (ITA); 44’ giallo Bruno (ITA);

Calciatori: O. Williams (GAL) 3/5; Allan (ITA) 3/3;

Player of the Match: Rhys Webb (GAL)

Note: PT 3-22. Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, spettatori 61.536. In campo tra i due tempi una folta rappresentanza della Nazionale Azzurra impegnata nello storico Tour in Sudafrica del 1973.