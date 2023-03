Pallanuoto, World Cup: il Settebello vola alle Finals di Los Angeles Contro la Francia è arrivato il quarto successo, in gol anche i campani Dolce e Renzuto Iodice.

Il Settebello non si ferma più. Quarto successo in altrettanti match nella World Cup e Finals conquistate. La squadra di Campagna, dopo aver superato Giappone, Ungheria e Croazia, ha regolato anche la Francia imponendosi 11-8. In gol anche i due campani Dolce e Renzuto Iodice, punti fermi del progetto tecnico di un soddisfatto Sandro Campagna.

“E' stata la terza partita in 48 ore soprattutto contro grandi squadre come Croazia e Ungheria. Loro ci hanno messo molta pressione perché c'è sempre rivalità con loro. All'inizio abbiamo sentito la stanchezza ma poi il parziale di 6-1 nel secondo tempo ci ha galvanizzato. Ai ragazzi avevo detto che l'avremmo portata a casa passetto dopo passetto faticando e così è stato. Ora l'obiettivo è giocare molte partite allenanti nella Superfinal di Los Angeles dove dovremmo organizzarci bene, perchè poi avremmo solo una settimana per recuperare in vista del mondiale, stavolta ad oriente”.

Gli azzurri chiuderanno la propria avventura a Zagabria martedì 14 quando alle 18:30 affronteranno gli Stati Uniti.

Tabellino Francia-Italia 8-11

Francia: Rossi, Guerin, Crousillat 1, Bouet, Khasz, T. Vernoux 3, Zivkovic 1, Bjorch 1, Marzouki 1 (rig.), Canovas 1, Vanpeperstraete, De Nardi, Fontani . All. Bruzzo

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio, Damonte 2, Marziali, Alesiani, Cannella 1, Renzuto 1, Iocchi Gratta, N. Presciutti, Bruni L. 1, Di Somma E. 5, Dolce 1, Massaro. All. Campagna

Arbitri: Berishvili (Geo), Gomez Pordomingo (Spa)

Note: parziali 5-2, 1-6, 0-2, 2-1. Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Francia 2/14 +1 rigore, Italia 3/10. In porta per la Francia Fontani (13). De Nardi (F) uscito per limite di falli a 3.17 nel quarto tempo, Iocchi Gratta a 7.32 nel quarto tempo.