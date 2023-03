Boxe, Mondiali: testa e compagne sono arrivate a Nuova Delhi Le azzurre sono pronte ad andare a caccia delle medaglie.

A Nuova Delhi è tutto pronto per il via del Mondiale Elite Femminile 2023. La squadra azzurra è giunta ieri in India ed è pronta a combattere per le medaglie. A guidare la spedizione la fuoriclasse Irma Testa, che andrà a caccia del massimo risultato nei 57 kg dopo l’argento del 2022. Torna finalmente Angela Carini (argento nel 2019) nella categoria dei 66 kg. Per lei esserci è già una vittoria dopo l’infortunio del 2022 e il brutto periodo vissuto nel biennio precedente. Occhi puntati anche sullo scricciolo terribili Sirine Charaabi nei 52 kg e su Assunta Canfora, la napoletana combatterà nei 63 kg.

Le altre quattro convocate sono Roberta Bonatti (48 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Olena Savchuk (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg).

La Kermesse organizzata dall'IBA vede la partecipazione di 380 atlete che rappresenteranno 74 nazioni. In questi giorni, in attesa dei sorteggi dei tabelloni e dei primi incontri, le atlete azzurre perfezioneranno sul posto la preparazione per farsi trovare pronte ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione.