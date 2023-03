Boxe, Mondiali: ecco le avversarie di Testa e compagne a Nuova Delhi La ragazza di San Prisco esordirà giovedì, venerdì tocca alla Carini, sabato ad Irma Testa

Si va a caccia di medaglie. L’Italboxe femminile vuole fare un grande Mondiale. Alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, in India, è ormai tutto pronto per la competizione iridata. La corsa verso un sogno sta per iniziare per 380 atlete, in rappresentanza di 74 nazioni, divise nelle diverse categorie.

Si parte giovedì 16 marzo e oggi sono stati sorteggiati i tabelloni. Sono otto le azzurre in gara, quattro arrivano dalla Campania. La prima ad esordire sarà Sirine Chaarabi. La ragazza di San Prisco salirà sul ring nella categoria dei 52 lk per sfidare l'atleta di Singapore Kamarudin.

Le altre campane, invece, dovranno ancora attendere. Angela Carini (66 kg) combatterà il 18 marzo contro la francese Sovinco. Irma Testa esordirà il 19 contro la vincente del match tra la keniana Chege e la guatemalteca Reyes. L’ultima a incrociare i guantoni sarà Assunta Canfora che il 21 affronterà la vincitrice del match tra Canfora la colombiana Camilo kuwaitiana Noura.

Ecco tutti gli incontri delle italiane:

Domani (16/3) saranno due le azzurre a salire sul ring nella prima giornata di match:

16° 52 Kg Chaarabi vs Kamarudin SGP

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP

16/3

16° 52 Kg Chaarabi vs Kamarudin SGP RING B H 13.30



32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP RING B H 15



17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN RING B H 10.15

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB RING A H 13.30

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

19/3

16° 57 Kg Testa vs CHege KEN/Reyes GUA RING A H 10.30

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS RING B H 10.15

21/3

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL/Noura KUW RING A H11.30