Tiro a Volo, Stanco e Chianese in raduno con la Nazionale La squadra di Fossa Olimpica si allena presso il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana.

E’ iniziato venerdì pomeriggio il raduno della squadra di Fossa Olimpica presso il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) che terminerà lunedì. Il Direttore Tecnico Nazionale della Squadra dei Probabili Olimpici Marco Conti ed il Commissario Tecnico della Squadra Azzurri Rodolfo Viganò hanno scelto l’impianto umbro per un raduno di quattro giorni in cui si dedicheranno alla valutazione della preparazione tecnica delle loro tiratrici e dei loro tiratori, a cui forniranno fondamentali indicazioni per il prosieguo della stagione agonistica.

In raduno anche la campana Silvana Stanco, già sicura di un osto alle Olimpiadi di Parigi 2024, e tra gli uomini di napoletano Alessandro Chianese.

Di seguito la lista di tutti i partecipanti: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), l Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo e gli Azzurri Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI), Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR), Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA), Simone D’Ambrosio (Fiamme Oro) di Crispano (NA), Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM) e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).