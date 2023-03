Testa e Charaabi sul podio, D'Ambrosi: "Un risultato storico" “L'Italia pugilistica è ancora una volta sul tetto del mondo. Non succedeva dal 2002".

L’oro di Irma Testa e l’argento di Sirine Charaabi hanno regalato un risultato storico al pugilato femminile italiano. Due medaglie mondiali giunte in pochi minuti che hanno reso felicissimo il presidente Flavio D’Ambrosi.

“L'Italia pugilistica è ancora una volta sul tetto del mondo. Non succedeva dal 2002, oltre 20 anni fa, di vincere un oro ed un argento nel mondiale femminile. Senza essere esageratamente sciovinisti, forse il bottino di medaglie avrebbe potuto essere più cospicuo se non ci fossero state discutibili scelte arbitrali. Peraltro, anche il pugilato Pro è salito prepotentemente alla ribalta, a testimonianza dell'ottimo stato di salute che sta vivendo il pugilato italiano. Vorrei ringraziare l'intera spedizione che ha partecipato ai Campionati mondiali femminili: dalle atlete Azzurre, passando per lo staff tecnico - capitanato dal coach Renzini e coordinato dal Vice Presidente Giancarlo Ranno - fino al Team leader il consigliere federale Mariangela Verna”.