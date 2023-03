Boxe, Renzini: "Testa Immensa, Charaabi ha bruciato le tappe" La gioia del DT: "Una eccezionale prestazione di Squadra coronata da due splendide finali"

Due finali, altrettante medaglie, una d’argento e una d’oro, hanno reso eccezionale la trasferta indiana della Nazionale azzurra. Al Mondiale non è mai facile raccogliere medaglie per questo Emanuele Renzini, Direttore Tecnico della squadra azzurra, ha vissuto un sabato pomeriggio pieno di gioie.

"Una eccezionale prestazione di Squadra coronata da due splendide finali –spiega-. Irma Testa immensa, da 8 anni mancava un titolo iridato (Mesiano 2016) e quello della nostra azzurra è arrivato al momento giusto, cioè alla vigilia delle qualificazioni olimpiche dove si presenterà come atleta da battere. Grande anche Sirine Charaabi che si toglie lo sfizio di fare la finale bruciando le tappe del suo percorso sportivo. Unico rammarico sono le ragazze che non sono potute salire sul podio per banali errori arbitrali".

Errori arbitrali che hanno penalizzato Angela Carini ed Assunta Canfora, altre due atlete campane che dopo le medaglie vinte da Testa e Charaabi avranno ancora più motivazioni in vista dei prossimi mesi.