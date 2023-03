Scherma, CDM sciabola: l'Italia di Curatoli e Gallo lontana dal podio Nella prova a squadre azzurro eliminato dall'Ucraina e solo decimi nella classifica finale.

La trasferta per tappa di Coppa del Mondo di Budapest è terminata senza grosse soddisfazioni per i colori azzurri. Nulla da fare anche nella prova a squadre dove la medaglia non è arrivata. Il quartetto composto dai campani Luca Curatoli e Michele Gallo, completato da Pietro Torre e Matteo Neri, non ha fatto tanta strada.

Azzurri eliminati dall’Ucraina all’ultima stoccata per 45-44 negli ottavi di finale. Una beffa atroce che ha tolto al quartetto la possibilità di lottare per una medaglia e non confermare il secondo posto conquistato al Trofeo Luxardo a Padova ormai tre settimane fa. Nel tabellone dei piazzamenti sono arrivate le vittorie contro la Cina (45-37) e l’Iran (45-42), mentre nel match valido per la nona piazza la Francia ha avuto la meglio con punteggio di 45-37. La prova è stata vinta dalla fortissima Corea che ha battuto in finale la Germania, Terza piazza per i padroni di casa dell’Ungheria.

Classifica: 1. Corea, 2. Germania, 3. Ungheria, 4. Romania, 10 ITALIA.