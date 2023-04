Pallanuoto, Dolce e Renzuto convocati per il raduno del Settebello Appuntamento ad Ostia dal 16 al 19 aprile presso il Centro Federale.

Da domenica 16 a mercoledì 19 aprile il Settebello si ritroverà in raduno presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. In programma anche test di valutazione. Si tratta di un appuntamento importante in vista di una lunga ed importante campagna estiva con la World Cup a Los Angeles e i Mondiali di Fukuoka in Giappone. Tra i prescelti per il raduno di Ostia ci sono anche i veterani campani come il salernitano Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice.

Di seguito la lista completa degli uomini scelti da Sandro Campagna:

I convocati sono Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortgia 1928), Francesco Faraglia (Distretti Ecologici Nuoto Roma), Luca Damonte (Ferencvaros), Francesco Massaro (Iren Genova Quinto), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonlzalo Echenicque, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Andrea Patchaliev (RN Savona), Luca Marziali (Spandau) e Davide Occhione (Telimar Palermo).

Nello staff, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il medico Giovanni Melchiorri, il medico per i test Andrea Maioli, il fisioterapista Eithan Cousin, la psicologa Bruna Rossi, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic.