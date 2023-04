Boxe, Testa e compagne pronte per ricominciare gli allenamenti ad Assisi L'obiettivo olimpico non permette soste, dal 9 al 24 aprile riprendono i collegiali.

Il Mondiale di Nuova Delhi è ormai alle spalle. Ha regalato ai colori azzurri due medaglie: una d’oro con Irma Testa e una d’argento con Siriine Charaabi. Entrambe, dunque, figlie di un movimento importante come quello campano. Non c’è tempo però per cullarsi sugli allori vinti. Bisogna riprendere perché nel mirino c’è un obiettivo ancora più importante.

In estate andranno in scena le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e bisognerà farsi trovare al massimo della condizione. Proprio per preparare questo nuovo obiettivo la Nazionale è pronta a radunarsi. Da lunedì 10 aprile appuntamento al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi per il primo collegiale pst Mondiali.

Tra le convocate figurano anche le campane Sirine Charaabi, Irma Testa, Angela Carini e Assunta Canfora. Gli allenamenti saranno guidati dal direttore tecnico Emanuele Renzini insieme a Riccardo D’Andrea, Laura Tosti e Massimiliano Alota. Questa prima fase di preparazione al Centro Nazionale di pugilato di Assisi terminerà il 24 aprile.