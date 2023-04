Nuoto, Campionati Italiani: le gemelle Cesarano guidano la truppa campana A Riccione saranno presenti anche la veterana sannita Pirozzi, Scotto di Carlo e la Crispino.

Iniziano giovedì 13 aprile i campionati nazionali assoluti primaverili UnipolSai di nuoto. Cinque giornate di gare in vasca lunga allo Stadio del Nuoto di Riccione che saranno decisive per la composizione della squadra azzurra che volerà ai Mondiali di Fukuoka, grande obiettivo della stagione in corso.

L’evento tricolore presenta numeri quasi da record con 184 società e 760 atleti iscritti. Ben rappresentata la Campania soprattutto al femminile. Occhi puntati sulle gemelle Cesarano impegnate nei 200 e nei 400 stile libero dove cercano conferme e miglioramenti per avvicinarsi ad una chiamata iridata. Nei 200 c’è curiosità anche per vedere all’opera la veterana Stefania Pirozzi che su questa distanza è stata protagonista per un decennio di grandi prestazioni. Presente a Riccione anche la napoletana Viola Scotto di Carlo e l’altra casertana Antonella Crispino.

In questi giorni sia atleti che tecnici avranno l’occasione di capire anche se il lavoro fatto è stato quello giusto o bisognerà cambiare qualcosa in vista del Sette Colli, che come al solito sarà l’ultima vera occasione per strappare il tempo minimo o per convincere il CT Butini che alla vigilia ha confermato l’importanza di questa tappa.

"Questi campionati assoluti - spiega il direttore tecnico della Nazionale- rappresentano una tappa molto importante nel nostro percorso agonistico verso gli appuntamenti internazionali della stagione; ma sono anche un momento di verifica molto più ampio che conduce ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La densità del programma internazionale ci porta di fatto ad unire le stagioni 2023 e 2024. Il nostro movimento è in una buona condizione generale e il trend positivo va avanti almeno da otto anni. Mi auguro che in questi campionati arrivino le conferme degli atleti più importanti per il completamento della squadra per i Mondiali di Fukuoka e si affaccino alla ribalta i più giovani, che favoriscano poi il ricambio generazionale, in vista del quadriennio successivo. È un appuntamento crocevia della nostra stagione, perché servirà per il completamento di tutte le squadre nazionali, incluse quelle giovanili".