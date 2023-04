Boxe, a novembre gli Europei Under 22 La competizione continentale potrebbe vedere la partecipazione del campione campano Baldassi.

Il 2023 sarà un anno importantissimo per il pugilato mondiale. A maggio in Uzbekistan, precisamente a Tashkent, andranno in scena i Mondiali, poi si passerà alle qualificazioni alle Olimpiadi con diversi tornei tra cui, quello che interessa agli azzurri, gli European Games di Krakow in Polonia.

La lunga stagione terminerà poi con altri appuntamenti tra cui spicca l’Europeo Under 22. Proprio nelle ultime ore l'EUBC ha reso noto che la competizione maschile e femminile andrà in scena nel prossimo mese di novembre (date precise da stabilirsi) a Baku in Azerbaijan. Tra gli interessati c’è sicuramente Michele Baldassi. Il pugile campano che tanto bene sta facendo potrebbe puntare alla competizione continentale.