Pallanuoto, Mondiali: ecco i gironi di Settebello e Setterosa La squadra di Campagna nel gruppo A, quella di Silipo nel girone B.

Dal 14 al 16 luglio, a Fukuoka in Giappone, sono in programma i Mondiali di nuoto. Tra gli eventi più attesi ci sono sicuramente i tornei di pallanuoto maschile e femminile con Settebello e Setterosa ai nastri di partenza. Oggi sono stati sorteggiati i gironi. La squadra maschile del CT Sandro Campagna, di cui sperano di far parte anche i veterani dolce e Renzuto Iodice, è stata inserita nel gruppo B e sfiderà Cina, Francia e Canada. Quella femminile, guidata dal campano Carlo Silipo, farà parte del gruppo A con Spagna, Grecia e Croazia.

Per entrambe le compagini l’obiettivo è quello di occupare uno dei tre gradini del podio e portare a casa una medaglia ad un anno esatto dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Torneo maschile

Girone A : Usa, Australia, Kazakhistan, Grecia

Girone B: Cina, Francia, Canada, Italia

Girone C : Croazia, Ungheria, Brasile, Giappone

Girone D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna



Teste di serie e fasce

Gruppo 1: Spagna, Grecia, Croazia, Italia

Gruppo 2: Serbia, Usa, Canada, Ungheria

Gruppo 3: Brasile, Montenegro, Francia, Australia

Gruppo 4: Sudafrica, Giappone, Cina, Kazakhistan



Torneo femminile

Girone A : Cina, Francia, Usa, Australia

Girone B : Spagna, Israele, Olanda, Kazakhistan

Girone C : Brasile, Grecia, Italia, Sudafrica

Girone D: Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone



Teste di serie e fasce

Gruppo 1: Usa, Ungheria, Olanda, Italia

Gruppo 2: Spagna, Australia, Seconda Canada, Grecia

Gruppo 3: Brasile, Israele, Francia, Nuova Zelanda,

Gruppo 4: Sudafrica, Giappone, Cina, Kazakhistan