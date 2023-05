Canottaggio, Coppa del Mondo: prima tappa senza gli Azzurri di Cattaneo L'Italia prepara gli Eruopei di Bled in Slovenia a fine maggio.

La Coppa del Mondo di Canottaggio è pronta per la prima tappa del 2023. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio appuntamento a Zagabria in Croazia. Saranno presenti 221 gli atleti, in rappresentanza di 30 paesi, ma non si vedranno le barche azzurre.

L’Italia, guidata dal direttore tecnico Francesco Cattaneo, non prenderà parte a questa prima tappa per proseguire la preparazione in vista dell’imminente Campionato Europeo Assoluto di Bled (Slovenia), in programma dal 25 al 28 maggio.

In attesa di vedere in acqua le barche azzurre, bisognerà osservare i rivali. Saranno in gara grandi atleti come il campione del mondo in carica, il tedesco Oliver Zeidler, il croato Damir Martin ed il danese Sverri Nielsen. Oltre a loro attesissimi i leggendari Martin e Valent Sinkovic, che cercheranno a Zagabria una prima rivincita contro gli spagnoli Rodrigo Conde Romero e Aleix Garcia Pujolar che li hanno battuti agli ultimi Mondiali di Racice.

Tornando agli azzurri, li rivedremo, dopo gli Europei, sicuramente alla tappa italiana di Coppa del Mondo, in programma a Varese dal 16 al 18 giugno. Invece, la terza e ultima tappa andrà in scena a Lucerna, in Svizzera, dal 7 al 9 luglio.