Giro d'Italia, sabato si parte. Da martedì 9 a venerdì 12 Campania protagonista Sono quattro le tappe che interessano il territorio campano, uno spettacolo per gli appassionati.

Il grande giorno sta per arrivare. L’edizione 106 del Giro d’Italia partirà sabato 6 maggio dall’Abruzzo con il “cronoprologo” Costa dei Trabocchi Fossacesia Marina-Ortona di 19,6 km. Un gustoso aperitivo per assegnare la prima maglia rosa. Il Giro 2023 parlerà tanto campano con quattro giorni vissuti intensamente e soprattutto molto attesi dagli appassionati. I “girini” arriveranno martedì 9 a Lago Laceno in provincia di Avellino. Il mattino seguente partenza da Atripalda e arrivo a Salerno dopo 171 km. Giovedì 11 appuntamento con la movimentata Napoli Napoli (161 km), mentre venerdì 12 partenza da Capua in provincia di Caserta per una tappa lunga e faticosa che terminerà dopo 218 km con l’arrivo in salita del Gran Sasso d’Italia a Campo Imperatore.

Quattro giorni in cui vedere i big del ciclismo mondiale che daranno la caccia alle tappe e in particolare alla maglia rosa. Tra i favoriti per il successo finale ci sono il fenomenale Remco Evenepoel e lo sloveno Primoz Roglic che va a caccia di un successo che gli manca dopo tre vittorie alla Vuelta.

Occhio anche a Tao Geoghegan Hart, trionfatore dell’edizione 2020, passata alla storia per essersi svolta ad ottobre dopo lo slittamento causa Covid-19. C’è curiosità anche intorno al vincitore del Tour de France del 2018 Geraint Thomas e al portoghese João Almeida (15 giorni in Maglia Rosa nel 2020). Tra gli italiani il più accreditato, dopo la rinuncia causa Covid di Giulio Ciccone, è Damiano Caruso che nel 2021 riuscì a chiudere al secondo posto.

Andranno, invece, a caccia di tappe i velocisti come Mark Cavendish, Mads Pedersen, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria, Michael Matthews e l’azzurro Giacomo Nizzolo.

Tra i cacciatori di tappe i cronoman, che avranno tre occasioni, come il campione del mondo Tobias Foss, il fenomeno azzurro Filippo Ganna, Stefan Küng, Matteo Sobrero e Edoardo Affini. Nelle frazioni di montagna tra i protagonisti con attacchi da lontano potrebbero essereci atleti del calibro di Pavel Sivakov, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Einer Rubio. Attesissimo, soprattutto in Campania, vista la vicinanza alla sua Basilicata, anche Domenico Pozzovivo che continua a stringere i denti e pedalare ad alti livelli sognando un successo di tappa all’età di 40 anni.

Il Giro 106 si concluderà, dopo un ultima settimana intensa vissuta sulle Alpi, con la Roma-Roma di 115 km, una vera e propria passerella nella capitale per un gran finale di respiro mondiale.

Ecco le ventuno tappe del Giro d’Italia 2023:

1) Sabato 6 maggio: Fossacesia Marina-Ortona, 18 km

2) Domenica 7 maggio: Teramo-San Salvo, 204 km

3) lunedì 8 maggio: Vasto-Melfi, 210 km

4) Martedì 9 maggio: Ventosa-Lago Laceno, 175 km

5) Mercoledì 10 maggio: Atripalda-Salerno, 172 km

6) Giovedì 11 maggio: Napoli-Napoli, 156 km

7) Venerdì 12 maggio: Capua-Gran Sasso, 218 km

8) Sabato 13 maggio: Terni-Fossombrone, 207 km

9) Domenica 14 maggio: Savignano sul Rubicone-Cesena, 33 km

10) Martedì 16 maggio: Scandiano-Vaireggio 190 km

11) Mercoledì 17 maggio: Camaiore-Tortona, 218 km

12) Giovedì 18 maggio: Bra-Rivoli 179 km

13) Venerdì 19 maggio: Ivrea-Crans Montana, 208 km

14) Sabato 20 maggio: Sierre-Cassano Magnano, 194 km

15) Domenica 21 maggio: Seregno-Bergamo, 191 km

16) Martedì 23 maggio: Sabbio Chiese-Monte Bondone, 198 km

17) Mercoledì 24 maggio: Pergine Valsugana-Caorle, 192 km

18) Giovedì 25 maggio: Oderzo-Val di Zoldo, 160 km

19) Venerdì 26 maggio: Longarone-Tre Cime di Lavaredo 1 182 km

20) Sabato 27 maggio: Tarvisio-Monte Lussari, 18.6 km

21) Domenica 28 maggio: Roma-Roma, 115 km