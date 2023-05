Boxe, Mouhiidine e compagni in raduno dal 20 maggio Ad Assisi si prepara l'assalto ai primi pass Olimpici per Parigi 2024.

Il Mondiale è appena terminato ma la stagione è ancora lunga. Da Tashkent l’Italboxe torna con una medaglia d’argento vinta da Aziz Abbes Mouhiidine tra le polemiche. Il verdetto della finale, ampiamente contestato, resta un torno subito. Però bisogna guardare avanti e non mollare. Gli allenamenti riprenderanno a breve per i campioni azzurri che hanno il sogno di volare alle Olimpiadi di Parigi. In attesa del primo appuntamento che metterà in palio i pass, dal 20 al 31 maggio raduno ad Assisi.

Ci saranno anche il vice campione del mondo Aziz Abbes Mouhiidine e il partenopeo Michele Baldassi, che dal Mondiale non ha raccolto molto ma gli è servito per fare esperienza.

Oltre a loro spazio a Francesco Iozia, Paolo Di Lernia, Alfred Commey e Diego Lenzi. Il training camp di Asisi sarà guidato dal direttore tecnico Emanuele Renzini, coadiuvato dai tecnici Riccardo D’Andrea, Gennaro Moffa, Sumbu Kalambay e dal preparatore atletico Mattia Tanci.