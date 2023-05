Italrugby Seven, convocati il sannita Cioffi e il napoletano Fusco Azzurri in raduno dal 23 al 26 maggio al centro di preparazione olimpica del CONI Giulio Onesti.

Dal 23 al 26 maggio la Nazionale Italiana Seven maschile si ritroverà al centro di preparazione olimpica del CONI Giulio Onesti di Roma. Appuntamento importante in cui il responsabile tecnico, Matteo Mazzantini, avrà a disposizione grossi nomi. C’è una delle colonne, il sannita Massimo Cioffi, ma insieme a lui ci sarà anche il mediano di mischia della Nazionale maggiore il napoletano Alessandro Fusco.



“Nel prossimo raduno avremo modo di lavorare anche con atleti di esperienza internazionale ampliando il bagaglio tecnico a nostra disposizione verso i prossimi impegni stagionali” - spiega Matteo Mazzantini – “Sarà un momento importante per assimilare al meglio, dentro e fuori dal campo, le metodologie di lavoro e i principi del Seven: è uno sport che richiede grandissima concentrazione e la capacità di ripetere la prestazione più volte in un arco di tempo molto ravvicinato".



Questo l’elenco degli atleti convocati:



Nicholas BORDIN (Rugby Badia 1981)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Federico CUMINETTI (SItav Rugby Lyons)

Rocco DEL BONO (Tansvecta R. Calvisano)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Edoardo MANNELLI (Livorno Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Lorenzo PANI (Zebre Parma)

Nicolò TENEGGI (Zebre Parma)

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)