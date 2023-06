Scherma, Europei: ecco i convocati, ci sono quattro atleti campani Dal 16 al 18 giugno appuntamento a Plovdiv in Bulgaria per le medaglie continentali.

Manca sempre meno all’inizio dei Campionati Europei individuali di Plovdiv in Bulgaria, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Competizione importante perché oltre alle sempre ambite medaglie continentali ci saranno in palio i punti per la qualificazione Olimpica. L’inserimento in calendario di questa competizione ha costretto le Nazionali azzurre a modifiche in corsa i programmi stabiliti da tempo.

Oggi a La Spezia, infatti, iniziano i Campionati Italiani Assoluti. Ma tornando agli Europei ci sono diversi atleti campani che andranno a caccia di un risultato importante. Nella sciabola femminile occhi puntati su Rossella Gregorio, argento lo scorso anno, che cerca riscatto dopo una stagione di Coppa del Mondo che non le ha regalato grossi acuti. Tra gli uomini nella sciabola la punta è sicuramente Luca Curatoli che tra Europei e Mondiali vuole tornare a tirare con i big per le medaglie importanti. Outsider il salernitano Michele Gallo che dopo il trionfo al Trofeo Luxardo di Padova cerca la consacrazione nella competizione continentale. Nella spada maschile tra i convocati c’è anche Valerio Cuomo, che dopo una buona stagione in Coppa del Mondo proverà a farsi spazio agli Europei per mettere punti importanti in cascina e continuare a credere nel sogno della qualificazione Olimpica.

L’Italscherma si presenterà in Bulgaria ancora una volta come superpotenza con tanti atleti che hanno le carte in regola per andare sul podio e puntare anche al gradino più alto.

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI | 16-18 GIUGNO 2023, PLOVDIV (BULGARIA)

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

16 giugno (fasi finali dalle ore 17.30 italiane)

Spada maschile (Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Federico Vismara; riserva Andrea Santarelli)

Fioretto femminile (Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi; riserva Erica Cipressa)

17 giugno (fasi finali dalle ore 17.30 italiane)

Spada femminile (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio; riserva Giulia Rizzi)

Sciabola maschile (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele; riserva Riccardo Nuccio)

18 giugno (fasi finali dalle ore 17.30 italiane)

Fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi; riserva Davide Filippi)

Sciabola femminile (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile; riserva Eloisa Passaro)

LA DELEGAZIONE

Capo delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni, Fabio Galli, Filippo Romagnoli

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò, Andrea Candiani, Daniele Pantoni

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti, Benedetto Buenza, Alessandro Di Agostino

Medico: Riccardo Capitani

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Andrea Giannattasio

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Michael Pasut

Area tecnica FIS: Adriano Bernardini