L'Italseven di Cioffi e Fusco chiude in ottava piazza la trasferta in Portogallo Azzurri ko nei quarti di finale contro la Francia.

L’Italseven di Matteo Mazzantini ha chiuso all’ottavo posto la trasferta della tappa inaugurale 2023 del circuito continentale Rugby Europe a Faro, in Portogallo.

In squadra anche i campani Massimo Cioffi e Alessandro Fusco. Azzurri bene nella prima giornata chiusa in testa alla Pool B insieme alla Germania dopo le vittorie di misura nella gara d’esordio sulla Georgia per 17-14 e per 24-7 sulla Romania.

Nella seconda giornata dell’Algarve 7s azzurri ko con la Germania (12-7) nella terza sfida del girone e nei quarti di finale con la Francia (24-7). Nella terza e ultima giornata Cioffi e compagni hanno perso con la Spagna 38-21 e poi con la Germania 17-12 chiudendo in ottava piazza. L’Italseven tornerà a giocare dal 7 al 9 luglio ad Amburgo in Germania.