Mouhiidine e Testa guida l'Italboxe ai Giochi Europei di Cracovia In palio diversi pass per le Olimpiadi di Parigi. Si inizia mercoledì 21.

Mercoledì 21 giugno inizieranno i Giochi Europei, manifestazione attesissima anche perché in alcune discipline come il pugilato assegnerà i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il torneo di boxe, infatti, è tra i più attesi. L’Italia si presenterà con una squadra importante sia al maschile che al femminile. Occhi puntati soprattutto su Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine, entrambi sono tra i favoriti per la vittoria nelle rispettive categorie di peso. Da tenere d’occhio anche i più giovani come Michele Baldassi (57 kg), oppure Sirine Charaabi (54 kg). Chi spera di poter far bene in terra polacca è Assunta Canfora (66 kg). La napoletana è motivata e pronta per fare il salto di qualità. In totale saranno 13 gli azzurri a salire sul ring della Nowy Targ Arena: sette uomini e sei donne.

Di seguito tutti i convocati e il programma completo della manifestazione.

51 Federico Emilio Serra (GS FIAMME ORO)

57 Michele Baldassi (GS FIAMME AZZURRE)

63,5 Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE)

71 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME AZZURRE)

80 Salvatore Cavallaro (GS FIAMME ORO)

92 Aziz Abbes Mouhiidine (GS FIAMME ORO)

92+ Diego Lenzi (PUG. ALOTO RENO)

50 Giordana Sorrentino (CS CARABINIERI)

54 Sirine Charaabi (GS FIAMME ORO)

57 Irma Testa (GS FIAMME ORO)

60 Alessia Mesiano (GS FIAMME ORO)

66 Assunta Canfora (GS FIAMME ORO)

75 Melissa Gemini (POL. FANUM VITERBO)

STAFF ITABOXING

Alberto Tappa (SEG. FPI - Team Leader)

Emanuele Renzini (Direttore Tecnico)

Riccardo D’Andrea (Tecnico)

Eugenio Agnuzzi (Tecnico)

Gennaro Moffa (Tecnico)

Fabio Morbidini (Fisioterapista)

Pierluigi Pantini (Fisioterapista)

KERMESSE IN CUI COMBATTERANNO PER I 44 PASS OLIMPICI A DISPOSIZIONE (22 per gli uomini e 22 per le donne, dettaglio in calce) BOXER DELLE SEGUENTI CATEGORI DI PESO:

UOMINI

51 kg

57 kg

63.5 kg

71 kg

80 kg

92 kg

+92 kg

DONNE

50 kg

54 kg

57 kg

60 kg

66 kg

75 kg

PASS OLIMPICI PARIS 2024:

4 nella categoria femminile -50 kg

4 nella categoria femminile -54 kg

4 nella categoria femminile -57 kg

4 nella categoria femminile -60kg

4 nella categoria femminile -66 kg

2 nella categoria femminile -75 kg

2 nella categoria maschile -51 kg

4 nella categoria maschile -57 kg

4 nella categoria maschile -63.5 kg

4 nella categoria maschile -71 kg

4 nella categoria maschile -80 kg

2 nella categoria maschile -92 kg

2 nella categoria maschile +92 kg

INFO TORNEO + TV

Gli incontri di pugilato ai Giochi Europei 2023 saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma Raiplay