Scherma, Europei: Curatoli e Gallo lontani dal podio I due campani si sono fermati negli ottavi di finale, ora testa ai Giochi Europei di Cracovia.

L’argento dello scorso anno non è stato riconfermato. Luca Curatoli (nella foto) non è riuscito a tornare sul podio della competizione continentale. Agli Europei in corso di svolgimento a Plovdiv in Bulgaria il napoletano si è fermato agli ottavi di finale come il salernitano Michele Gallo, Neri e Samele.

Curatoli aveva iniziato bene con quattro vittorie e un solo ko nel girone di qualificazione, mentre Michele Gallo era passato con tre successi e due sconfitte.

Nel primo turno ad eliminazione diretta il napoletano si è imposto 15-3 sul britannico Howe, mentre il salernitano ha avuto la meglio sul rumeno Cidu per 15-9. Negli ottavi ecco lo stop. Gallo è stato battuto 15-8 dal turco Yildirim che ha concluso la sua fatica con la medaglia di bronzo. Curatoli ha ceduto al cospetto del polacco Kaczkowski al termine di un assalto equilibrato vinto dal primo 15-13.

Per la cronaca la medaglia d’oro è andata al georgiano Sandro Bazadze che ha battuto in finale l’ungherese Szatmari, bronzo per Patrice e Yildimir.

Per gli azzurri ora l’obiettivo è quello di andare ai Giochi Europei di Cracovia per disputare la prova a squadre, tappa fondamentale verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI SCIABOLA MASCHILE – Plovdiv (Bul), 17 giugno 2023



Ottavi di finale

Yildirim (Tur) b. Gallo (ITA) 15-8

Patrice (Fra) b. Neri (ITA) 15-9

Kaczkowski (Pol) b. Curatoli (ITA) 15-13

Szatmari (Hun) b. Samele (ITA) 15-10



Tabellone da 32

Gallo (ITA) b. Cidu (Rou) 15-9

Neri (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15-14

Curatoli (ITA) b. Howes (Gbr) 15-3

Samele (ITA) b. Gemesi (Hun) 15-11

Fase a gironi

Luca Curatoli: 4 vittorie, 1 sconfitta

Michele Gallo: 3 vittorie, 2 sconfitte

Matteo Neri: 3 vittorie, 2 sconfitte

Luigi Samele: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (50): 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Andras Szatmari (Hun), 3. Sebastien Patrice (Fra), 3. Enver Yildirim (Tur); 10. Luca Curatoli (ITA), 13. Luigi Samele (ITA), 15. Michele Gallo (ITA), 16. Matteo Neri (ITA).