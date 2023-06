Giochi Europei, Scherma: quattro campani a caccia di medaglie Curatoli, Gallo, Cuomo e Gregorio saranno in gara a nell'individuale e nella prova a squadre.

“Teniamo moltissimo a questi Giochi Europei, soprattutto perché nelle gare a Squadre occorrerà fare più punti possibili per la Qualifica Olimpica” parole del presidente federale Paolo Azzi che ha sottolineato l’importanza della competizione che inizierà oggi a Cracovia in Polonia. Alle 20:30 all'Henryk Reyman's Stadium è in programma la cerimonia d’apertura, da domani quindi si farà sul serio.

La squadra di scherma è come al solito molto forte. “Siamo reduci da un Europeo Individuale da incorniciare ma -spiega Azzi- dopo la legittima euforia per i 10 podi e la vittoria nel Medagliere, i risultati di Plovdiv dovranno rappresentare un punto di ripartenza verso nuovi obiettivi. È il messaggio che i nostri CT hanno trasmesso a tutti gli atleti e che è ben chiaro nella mente dei ragazzi, determinati a dare il massimo sulle pedane di Cracovia”.

In gara tanti big tra cui i campani Luca Curatoli, Michele Gallo, Valerio Cuomo e Rossella Gregorio. Per tutti è previsto il doppio impegno individuale e con la squadra per andare a caccia di punti per la qualificazione Olimpica.

GIOCHI EUROPEI | 25-30 GIUGNO 2023, CRACOVIA (POLONIA)

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

25 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Fioretto femminile individuale (Erica Cipressa)

Sciabola maschile individuale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele; riserva Riccardo Nuccio)

26 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Spada femminile individuale

Fioretto maschile individuale (Davide Filippi)

27 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Spada maschile individuale (Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile; riserva Eloisa Passaro)



28 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Fioretto femminile a squadre (Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi; riserva Erica Cipressa)

Sciabola maschile a squadre (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele; riserva Riccardo Nuccio)

29 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio; riserva Giulia Rizzi)

Fioretto maschile a squadre (Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi; riserva Guillaume Bianchi)

30 giugno (fasi finali dalle ore 18)

Spada maschile a squadre (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli; riserva Valerio Cuomo)

Sciabola femminile a squadre (Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile; riserva Eloisa Passaro)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Paolo Azzi

Segretario generale: Marco Cannella

Capo delegazione: Maurizio Randazzo

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni, Fabio Galli, Giovanna Trillini

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò, Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti, Andrea Aquili, Leonardo Caserta

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapisti: Sara Primavera, Marco Taurino

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Riccardo Masini