Pallanuoto, il Settebello ritrova Velotto ma va ko contro la Croazia Azzurri sconfitti 7-6 nell'amichevole di Ostia, domani bis al Foro Italico.

Nel test match di Ostia il Settebello è stato battuto per 7-6 dalla Croazia. In acqua anche i tre campani Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce autore di due reti, e Alessandro Velotto che è tornato ad indossare la calottina azzurra dopo una lunga assenza. LA squadra di Campagna ora preparerà la seconda amichevole con i croati che si svolgerà venerdì 23 alle 21:30 nella piscina del Foro Italico dopo la conclusione delle finali del Trofeo Sette Colli di nuoto. Il 24 giugno terminerà il common training che precederà la partenza per gli Stati Uniti dove il Settebello giocherà le Super Final di World Cup. La squadra di Campagna in Clifornia giocherà venerdì 30 i quarti di finale contro la Romania. Si tratta di una vera e propria prova generale prima della partenza per Fukuoka in Giappone, dove a metà luglio inizierà il Mondiale.

Italia-Croazia 6-7

Italia: Del Lungo, Condemi, Damonte, Marziali, Fondelli, Cannella, Renzuto, Echenique 2, Presciutti , Bruni, Di Somma 1, Dolce 2, Nicosia, Velotto, Alesiani. All. Campagna

Croazia: Bijac, Buric 1, Cagalj, Duzevic, Lazic, Bukic 1, Vukicevic, Zuvela, Marinic 2 (1 rig.), Vrlic, Basic 1, Kharkov 1, Anic, Butic, Knzic. All. Tuckac

Arbitri: Colombo e Peris (Cro)

Note: parziali 3-2, 2-0, 0-3, 1-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 5/11 e Croazia 2/8 + un rigore

Gli azzurri ad Ostia. Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Filippo Ferrero e Francesco Condemi (CC Ortigia 1928), Francesco De Michelis e Francesco Faraglia (Distretti Ecologici), Luca Damonte (Ferencvarosi), Francesco Massaro (Iren Genova Quinto), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Alessandro Velotto e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Patchaliev e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau), Davide Occhione (Telimar). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, i medici Andrea Maiolini e Luca Damato, i fisioterapisti Eithan Cousin, Riccardo Cipolat e Michele Mannarini, la psicologa Bruna Rossi, il video analista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

SuperFinal World Cup a Los Angeles

Quarti di finale - Venerdì 30 giugno

Germania-Spagna

Italia-Romania

Serbia-Stati Uniti

Ungheria-Grecia