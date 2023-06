Pallanuoto, il Settebello di Dolce e Renzuto infiamma il Foro Italico Azzurri vittoriosi 8-7 sulla Croazia alla vigilia della World Cup davanti ad un grande pubblico.

Nel giorno del sessantesimo compleanno del CT Sandro Campagna il Settebello è tornato al Foro Italico per una notte magica. Davanti a 6.000 spettatori, una delle squadre più amate dagli sportivi italiani, ha battuto la Croazia 8-7 grazie ad una grande partenza. In squadra anche i campani Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice, mentre è rimasto a riposo Alessandro Velotto, che dopo una lunga assenza si è ripreso l’azzurro e volerà anche alla World Cup di Long Beach in California.

"Queste sono le partite vere – ha spiegato Campagna - Quello che mi interessava era soprattutto la tenuta mentale. Su quella fisica non avevo dubbi. Era difficile anche per gli arbitri, uno italiano e l'altro croato. Forse un arbitro neutrale avrebbe condizionato un po' di più il gioco. Così, invece, si è favorito lo spettacolo per i tanti tifosi e le tante famiglie in tribuna".

ITALIA-CROAZIA 8-7

(3-0, 1-1, 3-4, 1-2)

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Alesiani 1, Marziali, Fondelli 1, Cannella 3, Renzuto, Echenique 2, N. Presciutti, Bruni, E. Di Somma, Dolce, Nicosia, Iocchi Gratta. All. Campagna

Croazia: T. Popadic, R. Buric, Cagalj, Krapic, F. Lazic, L. Bukic 2, A. Vukicevic, Zuvela, Marinic-Kragic 1 (rig.), Duzevic 2, Z. Butic 1, Kharkov, Anic, F. Krzic. All. Tukac

Arbitri: Colombo (Ita) e Peris (Cro)

Note: sup. num. Italia 2/11, Croazia 5/10. Rigori: Croazia 1/1. Uscito 3 f. Cannella al 31’

Foto Andrea Staccioli / DBM DeepBlueMedia per Federnuoto.it