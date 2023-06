Giochi Europei, Scherma: nella sciabola Curatoli e Gallo lontani dal podio Per entrambi l'occasione del riscatto ci sarà nella prova a squadre, vero obiettivo degli azzurri.

L’obiettivo è la prova a squadre dove ci sono in palio punti pesanti per volare alle Olimpiadi. Questo è stato specificato fin dall’inizio, ma l’Italia della sciabola è rimasta fuori dal podio della prova individuale maschile. Nulla da fare per i campani Luca Curatoli e Michele Gallo, il migliore della squadra è stato Gigi Samele eliminato nei quarti di finale all’ultima toccata dal britannico Deary.

Curatoli, dopo aver superato il girone di qualificazione con cinque successi e un solo ko, si è fermato contro l’ucraino Yagodka che si è imposto per 15-8. Stesso destino per il salernitano Michele Gallo (nella foto). Il vincitore del Trofeo Luxardo 2023, ha vinto tutti e cinque gli incontri nel girone eliminatorio, ma non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dal polacco Kaczkowski per 15-12.

Per la cronaca la medaglia d’oro è andata al georgiano Sandro Bazadze, argento al polacco Krzysztof Kaczkowski, bronzo ad Aron Szilagyi (Hun) e William Deary (Gbr).

GIOCHI EUROPEI 2023 – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE | Cracovia (Pol), 25 giugno 2023



Quarti di finale

Deary (Gbr) b. Samele (ITA) 15-14



Ottavi di finale

Samele (ITA) b. Hryciuk (Pol) 15-6



Tabellone da 32

Yagodka (Ukr) b. Curatoli (ITA) 15-8

Kaczkowski (Pol) b. Gallo (ITA) 15-12

Bonah (Ger) b. Neri (ITA) 15-6

Samele (ITA) b. Szczepanik (Pol) 15-12



Tabellone da 64

Neri (ITA) b. Aslan (Tur) 15-10



Fase a gironi

Luigi Samele: 6 vittorie, nessuna sconfitta (2° dopo i gironi)

Michele Gallo: 5 vittorie, nessuna sconfitta (6° dopo i gironi)

Luca Curatoli: 5 vittorie, 1 sconfitta (9° dopo i gironi)

Matteo Neri: 3 vittorie, 2 sconfitte (26° dopo i gironi)

Classifica (59): 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Krzysztof Kaczkowski (Pol), 3. Aron Szilagyi (Hun), 3. William Deary (Gbr), 5. Luigi Samele (ITA), 17. Michele Gallo (ITA), 18. Luca Curatoli (ITA), 27. Matteo Neri (ITA).