Giochi Europei, Scherma: Gregorio ad un passo dal podio, Cuomo subito fuori La salernitana è stata fermata solo dall'ucraina Kharlan che ha vinto la medaglia d'oro.

L’ottavo posto è sicuramente una buona notizia ma non basta. Rossella Gregorio non è riuscita a salire sul podio ai Giochi Europei in corso di svolgimento a Cracovia in Polonia nella prova di sciabola. Si è fermata ai quarti di finale dove la fortissima ucraina Kharlan l’ha battuta per 15-13 al termine di un assalto ben interpretato dalla salernitana. A volte, in queste competizioni, serve anche un pizzico di fortuna negli accoppiamenti. La Gregorio ha trovato la più forte sulla sua strada ed ha dovuto alzare bandiera bianca.

La giornata era iniziata discretamente con tre vittorie e due ko nei gironi. Poi la vittoria per 15-8 sulla britannica Maxwell e quella negli ottavi sulla bulgara Hramova 15-11. Due successi che hanno avvicinata la campionessa salernitana alla corsa alle medaglie. Insieme alla Krarlan e alla rumena Pantis, solo salire sul podio la greca Gkountoura e l’azzurro Eloisa Passaro.

Non è andata bene, invece, a Valerio Cuomo nella spada maschile. Il napoletano, dopo aver superato il girone con tre vittorie e altrettante sconfitte, è stato eliminato nel primo turno ad eliminazione diretta dall’olandase Tuled pall’ultima stoccata (15-14).

GIOCHI EUROPEI 2023 – SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE | Cracovia (Pol), 27 giugno 2023



Finale

Kharlan (Ukr) b. Pantis (Rou) 15-3



Semifinali

Pantis (Rou) b. Gkountoura (Gre) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Passaro (ITA) 15-12



Quarti di finale

Passaro (ITA) b. Katona(Hun) 15-9

Kharlan (Ukr) b. Gregorio (ITA) 15-13



Ottavi di finale

Navarro (Esp) b. Mormile (ITA) 15-10

Passaro (ITA) b. Neikova (Bul) 15-4

Gregorio (ITA) b. Hramova (Bul) 15-11



Tabellone da 32

Navarro (Esp) b. Criscio (ITA) 15-13

Mormile (ITA) b. Komashchuk (Ukr) 15-12

Passaro (ITA) b. Corteyn (Bel) 15-9

Gregorio (ITA) b. Maxwell (Gbr) 15-8



Fase a gironi

Chiara Mormile: 4 vittorie, 1 sconfitta (8^ dopo i gironi)

Eloisa Passaro: 4 vittorie, 2 sconfitte (14^ dopo i gironi)

Rossella Gregorio: 3 vittorie, 2 sconfitte (23^ dopo i gironi)

Martina Criscio: 3 vittorie, 2 sconfitte (24^ dopo i gironi)

Classifica (53): 1. Olga Kharlan (Ukr), 2. Ilinca Pantis (Rou), 3. Theodora Gkountoura (Gre), 3. Eloisa Passaro (ITA), 8. Rossella Gregorio (ITA), 12. Chiara Mormile (ITA), 26. Martina Criscio (ITA).

GIOCHI EUROPEI 2023 – SPADA MASCHILE INDIVIDUALE | Cracovia (Pol), 27 giugno 2023



Tabellone da 128

Tulen (Ned) b. Cuomo (ITA) 15-14



Fase a gironi

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte (57° dopo i gironi)

Classifica (95): 1. Tristan Tulen (Ned), 2. Miguel Frazao (Por), 3. Manuel Bargues (Esp), 3. Volodymyr Stankevych (Ukr), 65. Valerio Cuomo (ITA).