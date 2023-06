Giochi Europei, Rugby Seven: l'Italia di Cioffi e Fusco è solo ottava Sfuma la qualificazione a Parigi e anche la possibilità di giocare il torneo di ripescaggio.

Niente da fare. Anche questa volta le Olimpiadi restano uno splendido sogno che non diventerà realtà. La Nazionale di Rugby Seven non ce l’ha fatta a regalarsi almeno un’altra opportunità.

Ai Giochi Europei di Cracovia ha chiuso all’ottavo posto. Della squadra facevano parte anche il napoletano Alessandro Fusco e il sannita Massimo Cioffi. Gli azzurri avevano iniziato la propria avventura con un pareggio 19-19 con la Germania, un ko 38-7 contro l’Irlanda e una netta vittoria per 50-0 sulla Polonia nell’ultimo impegno. Nei quarti è arrivato il duro ko con la Spagna per 36-7 che ha relegato la squadra italiana a giocare per una posizione tra il quinto e l’ottavo posto. Nel primo incontro è arrivata la sconfitta di misura 21-19 con la Germania, poi quella con la Georgia che si è imposta 19-7.

L’ottava posizione non regala nemmeno la possibilità di disputare il torneo di ripescaggio nel 2024. Stessa sorte anche per la squadra femminile che ha chiuso in settima piazza.

Di seguito il cammino delle due Nazionali:

Italia 7s Maschile, il cammino nell’Europeo

Italia v Germania 19-19 - fase a gironi

Irlanda v Italia 38-7 - fase a gironi

Italia v Polonia 50-0 - fase a gironi

Italia v Spagna 7-36 - quarti di finale

Germania v Italia 21-19 - semifinali 5°/8° posto

Italia v Georgia 7-19 — playoff 7°/8° posto

Italia 7s Femminile, il cammino nell’Europeo

Repubblica Ceca v Italia 28-5 - fase a gironi

Gran Bretagna v Italia 36-5 - fase a gironi

Italia v Norvegia 57-0 - fase a gironi

Italia v Polonia 15-33 - quarti di finale

Italia v Spagna 0-38 - semifinali 5°/8° posto

Italia v Portogallo 34-7 - playoff 7°/8° posto