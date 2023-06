Pallanuoto, il Settebello alle finali di World Cup con tre campani in rosa Velotto, Renzuto Iodice e Dolce sono pronti all'esordio di venerdì a mezzanotte contro la Romania.

Il Settebello è pronto a tornare in acqua. Lo farà alle Super Finale delle World Cup 2023 a Los Angeles. La squadra di Campagna, di cui fanno parte i campani Dolce, Renzuto Iodice e il rientrante Velotto, è già arrivata a destinazione e venerdì alle 15:00 orario locale, mezzanotte in Italia, andrà in scena la sfida contro la Romania.

Alla vigilia ha parlato coach Campagna che è voglioso di vedere all’opera i suoi a meno di un mese dall’inizio del Mondiale di Fukuoka che assegnerà anche i primi due pass per i Giochi Olimpici di Parigi.

"Mi aspetto da questo torneo miglioramenti sul piano del gioco, soprattutto dopo i due test contro Croazia, che hanno messo in evidenza aspetti buoni ed altri meno. La condizione atletica non è ancora al top, puntiamo ad esserlo tra quindici giorni. Giochiamo in un contesto fantastico, immagino ci sarà tanto pubblico e ciò è motivante. Punteremo a far ovviamente bene, non sarà facile. Ragioneremo partita dopo partita".



Gli azzurri negli Stati Uniti. Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau). Nello staff il commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente Amedeo Pomilio, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Boiardini.





Calendario e orari (+9h in Italia)

Quarti di finale - venerdì 30 giugno

13.00 (1) Germania-Spagna

15.00 (2) Italia-Romania

17.00 (4) Ungheria-Grecia

19.00 (3) Serbia-Usa

Semifinali - sabato 1 luglio

5° posto

13.00 (5) Perdente QF1-Perdente QF4

15.00 (6) Perdente QF2-Perdente QF3

1° posto

17.00 (7) Vincente QF1-Vincente QF4

19.00 (8) Vincente QF2-Vincente QF3

Finali

7° posto

13.00 Perdente SF5-Perdente SF6

5° posto

15.00 Vincente SF5-Vincente SF6

3° posto

17.00 Perdente SF7-Perdente SF8

1° posto

19.00 Vincente SF7-Vincente SF8