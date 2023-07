Pallanuoto, World Cup: Settebello in finale contro la Spagna Gli azzurri hanno eliminato gli Stati Uniti vincendo per 15-12.

Il Settebello è in finale alla World Cup in corso di svolgimento in California. Dopo aver annientato la Romania nei quarti, gli uomini di Campagna hanno battuto i padroni di casa degli Stati Uniti d’America. 15-12 il risultato finale di un match molto ben giocato in cui sono stati protagonisti anche Dolce (1 gol per lui), Renzuto Iodice e Velotto.

E’ stata una gran bella Italia quella capace di fare un grande pressing togliendo certezze agli avversari. Dopo questo successo c’è la Spagna in Finale (questa notte alle 4) un anno dopo quella del Mondiale di Budapest vinta ai rigori dalle furie rosse.

Dopo il match contro gli Stati Uniti d’America ha parlato il CT Sandro Campagna. "Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le squadre a ritmi molto elevati. Ci prendiamo quest'ennesima finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha. Domani sarà un bellissimo match contro la Spagna una delle nostre rivali storiche".

Italia-USA 15-12

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 1, Velotto , Marziali 1, Fondelli 3, Cannella 2, Renzuto Iodice , Echenique , Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 5 (1 rig.), Dolce 1, Nicosia . All. Campagna

USA: Weinberg , Hooper , Vavic , Gruwell , Daube 4, Cupido , Hallock 1, Woodhead , Bowen 4 (1 rig.), W. Dood , R. Dood 2, Irving 1, Holland . All. Udovicic

Arbitri: Ivanovski (Mne), Dykman (Can)

Note: parziali 3-3, 3-3, 6-3, 3-3. Usciti per limite di falli Fondelli (I) a 4'00 del terzo tempo e Cupido (U) a 3'33, Cannella (I) ed Irving a 6'00 (U) del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/12 + un rigore e Usa 5/14 + 2 rigori. In porta Del Lungo (I) e Weinberg (U). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 3'00 del terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Bowen a 5'00 del quarto tempo. In tribuna Damonte, Iocchi Gratta e Alesiani. Spettatori 800 circa

Calendario, risultati e orari (+9h in Italia)

Quarti di finale - venerdì 30 giugno

(1) Germania-Spagna 9-18 (2-6, 2-3, 2-5, 3-4)

(2) Italia-Romania 20-2 (5-0, 5-1, 5-0, 5-1)

(4) Ungheria-Grecia 6-4 (2-2, 1-0, 1-2, 2-0) ha arbitrato Severo

(3) Serbia-Usa 9-10 (5-3, 1-0, 3-3, 0-4)

Semifinali - sabato 1 luglio

5° posto

(5) Germania-Grecia 6-19 (0-3, 2-4, 2-6, 2-6)

(6) Romania-Serbia 17-14 (7-4, 3-3, 3-4, 4-3) ha arbitrato Severo

1° posto

(7) Spagna-Ungheria 10-8 (1-0, 4-3, 4-1, 1-4)

(8) Italia-Usa 15-12 (3-3, 3-3, 6-3, 3-3)

Finali

7° posto

13.00 Germania-Serbia

5° posto

15.00 Grecia-Romania

3° posto

17.00 Ungheria-Usa

1° posto

19.00 Spagna-Italia

Gli azzurri negli Stati Uniti. Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau). Nello staff il commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente Amedeo Pomilio, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Luca Damato, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il videoanalista Paolo Boiardini.