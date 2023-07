Giochi Europei, Trap: nella gara a squadre femminile oro per la campana Stanco Azzurre vittoriose contro la Turchia nel Gold Match, bronzo per la Germania.

Jessica Rossi, Giulia Grassia e la campana Silvana Stanco hanno sbancato Cracovia. Il terzetto azzurro ha dominato la gara di Trap femminile a squadre portando a casa l’ennesima medaglia d’oro della spedizione italiana. In finale, nell’attesissimo e spettacolare Gold Match, è stata battuta nettamente la Turchia. Azzurre scatenate fin dalla prima serie (14-11), hanno visto anche la seconda (13-12) e la terza ancora più nettamente (11-6). Bronzo alla Germania che ha superato la Finlandia.

Per Silvana Stanco, bravissima a conquistare la carta Olimpica già lo scorso anno, è il secondo oro in questa competizione dopo quello vinto nell’individuale a Minsk 2019. La campana è ormai stabilmente nel gotha della specialità e a dodici mesi dai Giochi di Parigi sale l’attesa per vederla lottare per il podio.

Foto: Fitav