Pallanuoto, nel Settebello di Campagna che andrà ai Mondiali ci sono tre campani Convocati i napoletani Renzuto Iodice e Velotto e il salernitano Dolce.

Il Settebello è reduce dalla netta sconfitta nella finale di World Cup a Los Angeles. Un ko che ha fatto male, ma che servirà in vista del Mondiale. Ormai è tutto pronto per la lunga trasferta giapponese. A Fukuoka, dal 17 al 29 luglio, la squadra di Campagna andrà a caccia di una medaglia. E’ questo il grande obiettivo, confermarsi sul podio dopo il successo del 2019 e la finale dello scorso anno a Budapest. Ad un anno dalle Olimpiadi di Parigi fare bene è fondamentale. Campagna ha scelto i suoi uomini, ci sono anche tre atleti campani. Vincenzo Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce e il rientrante Alessandro Velotto proveranno a dare il proprio contributo nella lotta per le medaglie. Bello rivedere soprattutto quest’ultimo che dopo un momento complicato è tornato in azzurro dove ha vinto già un bronzo Olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro.

Di seguito l’elenco dei convocati, lo staff, i gironi, il calendario e l’albo d’oro della competizione iridata.



Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).



Staff: team leader Giuseppe Marotta, commissario tecnico Alessandro Campagna, assistente tecnico Amedeo Pomilio, preparatore dei portieri Goran Volarevic, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Riccardo Cipolat, psicologa Bruna Rossi, video-analista Paolo Baiardini.

Arbitri al seguito: Raffaele Colombo e Alessia Ferrari.



Gironi

A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B: Cina, Francia, Canada, Italia

C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna



Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3Dm (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B). Si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime due classificate.



Calendario girone B

orario italiano (locale +7 ore)



Lunedì 17 luglio

Francia-Italia alle 6:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Mercoledì 19 luglio

Italia-Canada alle 2:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Venerdì 21 luglio

Cina-Italia alle 10:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Settebello medagliati ai campionati mondiali (4 ori, 3 argenti, 1 bronzo)



CALI 1975

3. Italia: Alberani, Simeoni, Baracchini, Marsili, Castagnola, De Magistris, Ghibellini, Castagnola, Del Duca, D'Angelo, Scotti Galletta. CT Lonzi



BERLINO 1978

1. Italia: Alberani, Simeoni, Baracchini, Marsili, Fondelli, De Magistris, Ghibellini, Galli, Ragosa, Collina, Scotti Galletta. CT Lonzi



MADRID 1986

2. Italia: Trapanese, Misaggi, Pisano, Steardo, Campagna, Caldarella, Fiorillo, Giuseppe Porzio, Postiglione, Tempestini, Ferretti, D'Altrui, Averaimo. CT Dennerlein



ROMA 1994

1. Italia: Attolico, D'Altrui, Bovo, Giuseppe Porzio, Campagna, Roberto Calcaterra, Fiorillo, Franco Porzio, Pomilio, Gandolfi, Ferretti, Silipo, Averaimo. CT Rudic



BARCELLONA 2003

2. Italia: Gerini, Postiglione, Mangiante, Buonocore, Rath, Roberto Calcaterra, Tempesti, Angelini, Felugo, Alessandro Calcaterra, Goran Fiorentini, Silipo, Bencivenga. CT De Crescenzo



SHANGHAI 2011

1. Italia: Tempesti, Perez, Gitto, Figlioli, Giorgetti, Felugo, Figari, Gallo, Presciutti, Deni Fiorentini, Aicardi, Deserti, Pastorino. CT Campagna



GWANGJU 2019

1. Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Di Somma, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce, Nicosia. CT Campagna



BUDAPEST 2022

2. Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Damonte, Iocchi Gratta, Fondelli, Cannella, Marziali, Echenique, Presciutti, Bruni, Di Somma, Dolce, Nicosia. CT Campagna



Albo d'oro e piazzamenti Italia

Belgrado 1973: 1. Ungheria, 2. Urss, 3. Jugoslavia; Italia quarta

Cali 1975: 1. Urss, 2. Ungheria, 3. Italia

Berlino 1978: 1. Italia, 2. Ungheria, 3. Jugoslavia

Guayaquil 1982: 1. Urss, 2. Ungheria, 3. Germania Ovest; Italia nona

Madrid 1986: 1. Jugoslavia, 2. Italia, 3. Urss

Perth 1991: 1. Jugoslavia, 2. Spagna, 3. Ungheria; Italia sesta

Roma 1994: 1. Italia, 2. Spagna, 3. Russia

Perth 1998: 1. Spagna, 2. Ungheria, 3 Jugoslavia; Italia quinta

Fukuoka 2001: 1. Spagna, 2. Jugoslavia, 3. Russia; Italia quarta

Barcellona 2003: 1. Ungheria, 2. Italia, 3. Serbia&Montenegro

Montreal 2005: 1. Serbia&Montenegro, 2. Ungheria, 3. Grecia; Italia ottava

Melbourne 2007: 1. Croazia, 2. Ungheria, 3. Spagna; Italia quinta

Roma 2009: 1. Serbia, 2. Spagna, 3. Croazia; Italia undicesima

Shanghai 2011: 1. Italia, 2. Serbia, 3. Croazia

Barcellona 2013: 1. Ungheria, 2. Montenegro, 3. Croazia; Italia quarta

Kazan 2015: 1. Serbia, 2. Croazia, 3. Grecia; Italia quarta

Budapest 2017: 1. Croazia, 2. Ungheria, 3. Serbia; Italia sesta

Gwuangju 2019: 1. Italia, 2. Spagna, 3. Croazia

Budapest 2022: 1. Spagna, 2. Italia, 3. Grecia

Foto DBM per Federnuoto.it