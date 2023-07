Scherma, Malagò ha fatto visita alla squadra di sciabola Presenti a Formia anche i campani Luca Curatoli, Michele Gallo e Rossella Gregorio.

E’ nella sciabola che la Campania della scherma ha più possibilità di lasciare il segno ai Mondiali di Milano. Ci sono carte importanti: su tutti Luca Curatoli, poi il napoletano Michele Gallo e al femminile la veterana Rossella Gregorio.

Tra prova individuale e a squadre le possibilità di salire sul podio sono tante. Gli atleti sopra citati sono stati protagonisti fino a ieri del raduno a Formia dove hanno ricevuto anche una visita speciale, quella del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò.

Il capo del Coni era presente per l’inaugurazione all’interno della Biblioteca della sezione dedicata alle opere del Premio letterario “Invictus”. E’ stata l’occasione anche per soffermarsi e motivare il gruppo azzurro che tornerà a lavorare insieme prima del Modiale di Milano che scatterà il 22 luglio, per rifinire la preparazione.

Foto: Federscherma.it