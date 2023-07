Tiro a Volo, Coppa del Mondo: nel Trap settima piazza per la Stanco La campana si è fermata ad un passo dall’accesso alla serie decisiva, trentatreesima Jessica Rossi.

Sulle pedane di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, continuano le gare della Coppa del Mondo ISSF di Tiro a Volo. Dopo lo Skeet è toccato agli specialisti del Trap andare a caccia di medaglie. In pedana ha tirato anche la campana Silvana Stanco che è stata la prima azzurra a conquistare già nel 2022 la carta Olimpica per Parigi 2024.

La portacolori delle Fiamme Gialle ha chiuso le cinque serie di qualificazione con il punteggio di 117/125 e con +1 nello spareggio di ingresso alla finale si è fermata al settimo posto e ad un passo dall’accesso alla serie decisiva. Solo trentatreesima, invece, l’olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Nathan HALES (GBR) 123/125 (+3) – 49/50; 2° Ying QI (CHN) 122/125 (+5) – 48/50; 3° Prithviraj TONDAIMAN (IND) 123/125 (+2) - 34/40; 4° Pavel VANEK (CZE) 122/125 (+4 +25) - 30/35; 5° Tolga TUNCER (TUR) 122/125 (+4 +26) – 24/30; 6° Aaron HEADING (GBR) 122/125 +1 – 20/25; 24° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 120/125; 37°Massimo FABBRIZI (ITA) 118/125; 46° Luca MIOTTO (ITA) 117/125.

Trap RPO Maschile: Daniele RESCA (ITA) 121/125; Diego VALERI (ITA) 119/125.

Trap Femminile: 1ª Laetisha SCANLAN (AUS) 118/125 - 46/50; 2ª Fatima GALVEZ (ESP) 120/125 - 45/50; 3ª Rumeysa Pelin KAYA (TUR) 117/125 (+5) - 35/40; 4ª Ryann Paige PHILLIPS (USA) 117/125 (+4) 26/35; 5ª Ray BASSIL (LBN) 117/125 (+3) - 22/30; 6ª Zuzana REHAK STEFECEKOVA (SVK) 119/125 - 18/25; 7ª Silvana STANCO (ITA) 117/125 (+1); 33ª Jessica ROSSI (ITA) 112/125; 56ª Giulia GRASSIA (ITA) 102/125.

Trap RPO Femminile: Alessia IEZZI (ITA) 122/125; Federica CAPORUSCIO (ITA) 115/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Giulia Grassia (Esercito) di Modena.

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.