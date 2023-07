Nuoto, Mondiali: Settebello straripante. In gol i tre atleti campani Renzuto Iodice, Velotto e Dolce hanno giocato segnando contro il Canada nella seconda uscita iridata

E’ un Settebello straripante quello che ha surclassato il malcapitato Canda nella seconda giornata del Mondiale di Fukuoka. La squadra del “generale” Campagna si è imposta per 24-6 e tra i protagonisti delle reti c’è stato spazio anche per i tre atleti campani presenti. Top scorer Vincenzo Renzuto Iodice con quattro reti come Echenique e Fondelli, tre i gol dell’altro partenopeo Alessandro Velotto che sale a quota quattro nella competizione. Da segnalare anche l’esordio in Giappone, con gol su rigore, del salernitano Vincenzo Dolce che nel primo match aveva riposato.

"Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c'è stato” ha spiegato Campagna a fine gara. “Il Canada non è un top team -sottolinea-, ma ha caratteristiche simili a squadre pericolose che potremmo incontrare più avanti. Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra forza è stata limitare i loro tiri da fuori difendendo da squadra. Dopo la Cina avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose soprattutto in difesa e poi penseremo all'avversario del turno successivo. Se si vuole arrivare fino in fondo bisogna saper soffrire ed esser intelligenti ed avere capacità organizzative di gruppo". Venerdì alle 10:30 orario italiano c’è la Cina per chiudere il girone.

Italia-Canada 24-6

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 3, Damonte 3 (1 rig.), Marziali, Fondelli 4, Cannella 1, Renzuto 4, Echenique 4, Velotto 3, Bruni 1, E. Di Somma, Dolce 1 (rig.), Nicosia. All. Campagna.

Canada: Radenovic, Patterson, Djerkovic, Costantin Bicari 3 (1 rig.), Halajian 2, Blanchard, Gerakoudis, Cote 1, Gardijan, Soleimanipak, Lapins, Hachem, Mcknight. All. Oaten.

Arbitri: Kovacs-Csatlos (Hun) e Gomez Pordomingo (Esp).

Note: parziali 6-0, 4-2, 8-4, 6-0. Superiorità numeriche: Italia 5/6 + 2 rigori, Canada 3/7 + 2 rigori di cui uno fallito da Gardijan (C) che colpisce il palo a 0"34 del secondo tempo. Uscito per limite di falli Di Somma (I) a 7'30 del terzo tempo; per il Canda usciti per limite di falli Gardijan (C) 5.25 nel quarto tempo, Patterson (C) a 6.46 nel quarto tempo. In porta per il Canada Mcknight, sostituito da Radenovic a inizio terzo tempo. Nel terzo tempo in porta Nicosia (I) per Del Lungo che rientra a 5'30. Spettatori 500 circa.

Foto di Andrea Masini / DBM Deepbluemedia per Federnuoto.it